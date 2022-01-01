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Калорифер газовый Master BLP73M 4015.204
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Газовые тепловые пушки
    Калорифер газовый Master BLP73M 4015.204
    Арт. 70423752
    Калорифер газовый Master BLP73M 4015.204

      Калорифер газовый Master BLP73M 4015.204

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 70423752

      Характеристики

      Производитель
      		Master
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		США
      Давление газа, бар
      		1.5
      Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
      		5.02
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газовая тепловая пушка Master BLP 73 M - высокомощный инструмент, использующийся для обогрева промышленных, строительных, сельскохозяйственных построек с хорошей цирукляцией воздуха. Может быть использована как сушилка при проведении отделочных работ. Основными преимуществами являются термозащищенный электродвигатель, термореле для защиты от перегрева и сгорание топлива без дыма

        Преимущества

        • Экономичность
        • Степень защиты IP44
        • Высокая надежность
        • Небольшие габариты и вес
        • Малые затраты электроэнергии
        • Высокая устойчивость конструкции
        • Простое техническое обслуживание
        • Предварительного прогрева не требуется
        • Допустимое давление сжиженного газа 0,75-1,5 бар
        • Большая эффективность обогрева (КПД приближается к 100%)