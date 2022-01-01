Калорифер газовый Master BLP73M 4015.204

Преимущества

Экономичность

Степень защиты IP44

Высокая надежность

Небольшие габариты и вес

Малые затраты электроэнергии

Высокая устойчивость конструкции

Простое техническое обслуживание

Предварительного прогрева не требуется

Допустимое давление сжиженного газа 0,75-1,5 бар

Большая эффективность обогрева (КПД приближается к 100%)

Газовая тепловая пушка Master BLP 73 M - высокомощный инструмент, использующийся для обогрева промышленных, строительных, сельскохозяйственных построек с хорошей цирукляцией воздуха. Может быть использована как сушилка при проведении отделочных работ. Основными преимуществами являются термозащищенный электродвигатель, термореле для защиты от перегрева и сгорание топлива без дыма