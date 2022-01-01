Калорифер газовый Master BLP73M 4015.204
Арт. 70423752
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|США
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Давление газа, бар
|1.5
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Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
|5.02
- Газовая тепловая пушка Master BLP 73 M - высокомощный инструмент, использующийся для обогрева промышленных, строительных, сельскохозяйственных построек с хорошей цирукляцией воздуха. Может быть использована как сушилка при проведении отделочных работ. Основными преимуществами являются термозащищенный электродвигатель, термореле для защиты от перегрева и сгорание топлива без дыма
Преимущества
- Экономичность
- Степень защиты IP44
- Высокая надежность
- Небольшие габариты и вес
- Малые затраты электроэнергии
- Высокая устойчивость конструкции
- Простое техническое обслуживание
- Предварительного прогрева не требуется
- Допустимое давление сжиженного газа 0,75-1,5 бар
- Большая эффективность обогрева (КПД приближается к 100%)