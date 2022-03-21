Газовая тепловая пушка Master BLP11M DIY
Арт. 70423799
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|США
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Давление газа, бар
|0.3
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Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
|0.8
- Газовая тепловая пушка Master BLP11M — это однофазный отопительный прибор прямого нагрева, предполагающий ручной способ поджигания топлива. Прибор работает на топливной смеси пропан-бутан. Пушка газовая Master BLP11M DIY может использоваться в качестве основного или дополнительного источника обогрева и для просушивания различных материалов. Также данная модель отопительного прибора включается на режим вентиляции воздуха. Производитель рекомендует применять тепловую пушку в хорошо проветриваемых помещениях.
Преимущества
- Полное сгорание топлива без выделения посторонних запахов
- Простое механическое управление работой
- Высокий КПД (почти 100%)
- Быстрое включение
- Широкие возможности использования
- Пожаробезопасность — автоматическое отключение при перегреве
- Удобное перемещение отопительного прибора
- Корпус имеет тепловую изоляцию
- Возможность подсоединения нескольких баллонов (пушка оснащена специальным переходником)
- Длительный срок эксплуатации
- Простая, надежная конструкция, легко поддающаяся ремонту
- У тепловой пушки Master BLP 11 M цена соответствует ее эксплуатационным характеристикам