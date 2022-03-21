Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Газовая тепловая пушка Master BLP11M DIY
5.0
2
Найти аналог
Газовые тепловые пушки
    Газовая тепловая пушка Master BLP11M DIY
    Арт. 70423799
    5.0
    2
    Газовая тепловая пушка Master BLP11M DIY
    Газовая тепловая пушка Master BLP11M DIY
      Газовая тепловая пушка Master BLP11M DIY
      Газовая тепловая пушка Master BLP11M DIY

      Газовая тепловая пушка Master BLP11M DIY

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 70423799
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Master
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		США
      Давление газа, бар
      		0.3
      Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
      		0.8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газовая тепловая пушка Master BLP11M — это однофазный отопительный прибор прямого нагрева, предполагающий ручной способ поджигания топлива. Прибор работает на топливной смеси пропан-бутан. Пушка газовая Master BLP11M DIY может использоваться в качестве основного или дополнительного источника обогрева и для просушивания различных материалов. Также данная модель отопительного прибора включается на режим вентиляции воздуха. Производитель рекомендует применять тепловую пушку в хорошо проветриваемых помещениях.

        Преимущества

        • Полное сгорание топлива без выделения посторонних запахов
        • Простое механическое управление работой
        • Высокий КПД (почти 100%)
        • Быстрое включение
        • Широкие возможности использования
        • Пожаробезопасность — автоматическое отключение при перегреве
        • Удобное перемещение отопительного прибора
        • Корпус имеет тепловую изоляцию
        • Возможность подсоединения нескольких баллонов (пушка оснащена специальным переходником)
        • Длительный срок эксплуатации
        • Простая, надежная конструкция, легко поддающаяся ремонту
        • У тепловой пушки Master BLP 11 M цена соответствует ее эксплуатационным характеристикам