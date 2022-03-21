Газовая тепловая пушка Master BLP11M DIY

Преимущества

Полное сгорание топлива без выделения посторонних запахов

Простое механическое управление работой

Высокий КПД (почти 100%)

Быстрое включение

Широкие возможности использования

Пожаробезопасность — автоматическое отключение при перегреве

Удобное перемещение отопительного прибора

Корпус имеет тепловую изоляцию

Возможность подсоединения нескольких баллонов (пушка оснащена специальным переходником)

Длительный срок эксплуатации

Простая, надежная конструкция, легко поддающаяся ремонту

У тепловой пушки Master BLP 11 M цена соответствует ее эксплуатационным характеристикам

Газовая тепловая пушка Master BLP11M — это однофазный отопительный прибор прямого нагрева, предполагающий ручной способ поджигания топлива. Прибор работает на топливной смеси пропан-бутан. Пушка газовая Master BLP11M DIY может использоваться в качестве основного или дополнительного источника обогрева и для просушивания различных материалов. Также данная модель отопительного прибора включается на режим вентиляции воздуха. Производитель рекомендует применять тепловую пушку в хорошо проветриваемых помещениях.