Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Нагреватель Master BLP70M
Найти аналог
Газовые тепловые пушки
    Нагреватель Master BLP70M
    Арт. 704197
    Нагреватель Master BLP70M

      Нагреватель Master BLP70M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 704197

      Характеристики

      Производитель
      		Master
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		США
      Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
      		4.95
      Пьезоподжиг
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Обладают КПД около 100 amp #37 lt / Полностью мобильны и могут быть приведены в ”боеспособное” состояние практически мгновенно lt / Master BLP-50-M Работают на пропане, при сгорании которого практически не образуется запаха lt / Способны выдавать от 8 до 69 кВт тепла lt / Расход топлива составляет 0.6–5.4 кг/час - в зависимости от мощности lt / Предусмотрен специальный переходник, позволяющий одновременно подключить два и более баллонов lt / Могут оснащаться термостатами для обеспечения заданного температурного режима - расход топлива значительно снижается lt / lt / lt / Характеристики lt / Мощность, кВт 69 lt / Размеры, мм 700*340*510 lt / Напряжение сети, В 220 lt / Расход топлива, л/час: 5.18 lt / Вид топлива пропан/бутан lt / Производительность, м3/час 2300 lt / Вес, кг: 14