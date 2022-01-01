Нагреватель Master BLP70M

Обладают КПД около 100 amp #37 lt / Полностью мобильны и могут быть приведены в ”боеспособное” состояние практически мгновенно lt / Master BLP-50-M Работают на пропане, при сгорании которого практически не образуется запаха lt / Способны выдавать от 8 до 69 кВт тепла lt / Расход топлива составляет 0.6–5.4 кг/час - в зависимости от мощности lt / Предусмотрен специальный переходник, позволяющий одновременно подключить два и более баллонов lt / Могут оснащаться термостатами для обеспечения заданного температурного режима - расход топлива значительно снижается lt / lt / lt / Характеристики lt / Мощность, кВт 69 lt / Размеры, мм 700*340*510 lt / Напряжение сети, В 220 lt / Расход топлива, л/час: 5.18 lt / Вид топлива пропан/бутан lt / Производительность, м3/час 2300 lt / Вес, кг: 14