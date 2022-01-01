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Нагреватель Master BLP50M 4015.756
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Газовые тепловые пушки
    Нагреватель Master BLP50M 4015.756
    Арт. 704198
    Нагреватель Master BLP50M 4015.756

      Нагреватель Master BLP50M 4015.756

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 704198

      Характеристики

      Производитель
      		Master
      Страна производства
      		Польша
      Родина бренда
      		США
      Давление газа, бар
      		1.5
      Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
      		3.29
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газовая тепловая пушка Master BLP 50 M - пробор мощностью 46 кВт. Используется для отопления хорошо проветриваемых строительных, сельскохозяйственных и промышленных помещений. Может применятся как сушилка при проведении отделочных работ. Выделяется высокой эффективностью работы, бездымным сгоранием топлива и высоким уровнем безопасности (IP44)

        Преимущества

        • Теплоизолированный корпус
        • Система поджига - пьезо
        • Отсутствие дыма и запаха во время работы
        • Регулировка мощности нагрева
        • Малые затраты электроэнергии
        • Износостойкое покрытие корпуса
        • Простое техническое обслуживание
        • Предварительного прогрева не требуется
        • Термореле обеспечивает защиту от перегрева
        • Возможно подключение термостата