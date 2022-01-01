Нагреватель Master BLP50M 4015.756
Арт. 704198
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Польша
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Родина бренда
|США
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Давление газа, бар
|1.5
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Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
|3.29
- Газовая тепловая пушка Master BLP 50 M - пробор мощностью 46 кВт. Используется для отопления хорошо проветриваемых строительных, сельскохозяйственных и промышленных помещений. Может применятся как сушилка при проведении отделочных работ. Выделяется высокой эффективностью работы, бездымным сгоранием топлива и высоким уровнем безопасности (IP44)
Преимущества
- Теплоизолированный корпус
- Система поджига - пьезо
- Отсутствие дыма и запаха во время работы
- Регулировка мощности нагрева
- Малые затраты электроэнергии
- Износостойкое покрытие корпуса
- Простое техническое обслуживание
- Предварительного прогрева не требуется
- Термореле обеспечивает защиту от перегрева
- Возможно подключение термостата