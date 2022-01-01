Нагреватель Master BLP50M 4015.756

Преимущества

Теплоизолированный корпус

Система поджига - пьезо

Отсутствие дыма и запаха во время работы

Регулировка мощности нагрева

Малые затраты электроэнергии

Износостойкое покрытие корпуса

Простое техническое обслуживание

Предварительного прогрева не требуется

Термореле обеспечивает защиту от перегрева

Возможно подключение термостата

Газовая тепловая пушка Master BLP 50 M - пробор мощностью 46 кВт. Используется для отопления хорошо проветриваемых строительных, сельскохозяйственных и промышленных помещений. Может применятся как сушилка при проведении отделочных работ. Выделяется высокой эффективностью работы, бездымным сгоранием топлива и высоким уровнем безопасности (IP44)