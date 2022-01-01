Отвертка SL5.5x100мм, S2, трехкомпонентная рукоятка Gross 12110
Арт. О00000033315
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|0.108
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Габариты, мм
|199x70x34
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- Отвертка Gross 12110 изготовлена из высококачественной инструментальной стали S2. Предназначена отвертка для монтажа/демонтажа резьбовых соединений с плоским типом шлица (SL5.5).
Преимущества
- Насечки на жале увеличивают трение между отверткой и шлицом крепежа, что исключает возможность повреждения шлица
- На стержень отвертки нанесено хромовое защитное покрытие, которое защищает металл от коррозии
- Трехкомпонентная рукоятка имеет запатентованную форму, удобно и надежно фиксируется в руке
- Твердость рабочих частей отвертки (стержень, рукоятка) составляет 56 HRC
- Снабжена отвертка подвесной картой, удобной для размещения инструмента на стенде