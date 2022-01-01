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Отвертка SL5.5x100мм, S2, трехкомпонентная рукоятка Gross 12110
310 ₽
Отвертки
    Отвертка SL5.5x100мм, S2, трехкомпонентная рукоятка Gross 12110
    Арт. О00000033315
    Отвертка SL5.5x100мм, S2, трехкомпонентная рукоятка Gross 12110
    Отвертка SL5.5x100мм, S2, трехкомпонентная рукоятка Gross 12110
    Отвертка SL5.5x100мм, S2, трехкомпонентная рукоятка Gross 12110
    Отвертка SL5.5x100мм, S2, трехкомпонентная рукоятка Gross 12110
      Отвертка SL5.5x100мм, S2, трехкомпонентная рукоятка Gross 12110
      Отвертка SL5.5x100мм, S2, трехкомпонентная рукоятка Gross 12110
      Отвертка SL5.5x100мм, S2, трехкомпонентная рукоятка Gross 12110
      Отвертка SL5.5x100мм, S2, трехкомпонентная рукоятка Gross 12110

      Отвертка SL5.5x100мм, S2, трехкомпонентная рукоятка Gross 12110

      310 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033315

      Характеристики

      Производитель
      		Gross
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		0.108
      Габариты, мм
      		199x70x34
      Все характеристики
      310 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отвертка Gross 12110 изготовлена из высококачественной инструментальной стали S2. Предназначена отвертка для монтажа/демонтажа резьбовых соединений с плоским типом шлица (SL5.5).

        Преимущества

        • Насечки на жале увеличивают трение между отверткой и шлицом крепежа, что исключает возможность повреждения шлица
        • На стержень отвертки нанесено хромовое защитное покрытие, которое защищает металл от коррозии
        • Трехкомпонентная рукоятка имеет запатентованную форму, удобно и надежно фиксируется в руке
        • Твердость рабочих частей отвертки (стержень, рукоятка) составляет 56 HRC
        • Снабжена отвертка подвесной картой, удобной для размещения инструмента на стенде