Отвертка Kraftool Х-Drive SL 4х90 250071-4.0-090
Арт. О00000037779
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Германия
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Индикатор
|Нет
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Вес, кг
|0
- Отвертка KRAFTOOL Х-Drive SL 4х90 250071-4.0-090, стержень из Cr-Mo стали полностью закален для интенсивных нагрузок. Намагниченный шлиц с высокой силой удержания крепежа. Маслобензостойкая противоскользящая рукоятка.
Преимущества
- Технология ковки SlimFit обеспечивает сверхтонкому стержню максимальную прочность при возможности работы в труднодоступных местах
- Система насечек NSS предотвращает выскальзывание шлица из крепежа