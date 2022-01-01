Преимущества

Технология ковки SlimFit обеспечивает сверхтонкому стержню максимальную прочность при возможности работы в труднодоступных местах

Система насечек NSS предотвращает выскальзывание шлица из крепежа



Отвертка KRAFTOOL Х-Drive SL 4х90 250071-4.0-090, стержень из Cr-Mo стали полностью закален для интенсивных нагрузок. Намагниченный шлиц с высокой силой удержания крепежа. Маслобензостойкая противоскользящая рукоятка.