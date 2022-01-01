Отвертка ударная Кобальт 646-546 Ultra Grip SL 6.5x100 мм - инструмент для передачи крутящего момента резьбовому крепежу с внутренним плоским профилем. Рабочая часть состоит из износостойкого стального стержня и магнитного наконечника. Для упрочнения стержень с твердостью 51 - 54 HRC был подвержен закалке. Двухкомпонентная рукоятка обеспечивает крепкий захват при работе.