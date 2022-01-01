Отвертка ударная Кобальт 646-546 Ultra Grip SL 6.5x100 мм
Арт. О00000033906
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.129
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Габариты, мм
|215х43х30
- Отвертка ударная Кобальт 646-546 Ultra Grip SL 6.5x100 мм - инструмент для передачи крутящего момента резьбовому крепежу с внутренним плоским профилем. Рабочая часть состоит из износостойкого стального стержня и магнитного наконечника. Для упрочнения стержень с твердостью 51 - 54 HRC был подвержен закалке. Двухкомпонентная рукоятка обеспечивает крепкий захват при работе.