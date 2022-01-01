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Отвертка ударная Кобальт 646-546 Ultra Grip SL 6.5x100 мм
390 ₽
Отвертки
    Отвертка ударная Кобальт 646-546 Ultra Grip SL 6.5x100 мм
    Арт. О00000033906
    Отвертка ударная Кобальт 646-546 Ultra Grip SL 6.5x100 мм
    Отвертка ударная Кобальт 646-546 Ultra Grip SL 6.5x100 мм
      Отвертка ударная Кобальт 646-546 Ultra Grip SL 6.5x100 мм
      Отвертка ударная Кобальт 646-546 Ultra Grip SL 6.5x100 мм

      Отвертка ударная Кобальт 646-546 Ultra Grip SL 6.5x100 мм

      390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033906

      Характеристики

      Производитель
      		Кобальт
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.129
      Габариты, мм
      		215х43х30
      Все характеристики
      390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отвертка ударная Кобальт 646-546 Ultra Grip SL 6.5x100 мм - инструмент для передачи крутящего момента резьбовому крепежу с внутренним плоским профилем. Рабочая часть состоит из износостойкого стального стержня и магнитного наконечника. Для упрочнения стержень с твердостью 51 - 54 HRC был подвержен закалке. Двухкомпонентная рукоятка обеспечивает крепкий захват при работе.