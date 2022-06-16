Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-263, SL5x150 мм, CrV

Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-263 используется в работах с резьбовыми крепежом. Инструмент оснащен магнитным наконечником плоского профиля. Стержень выполнен из качественной хром-ванадиевой стали, благодаря чему увеличивается прочность отвертки. Двухкомпонентная рукоятка спроектирована специально для крепкого захвата и комфортного расположения в ладони во время эксплуатации.