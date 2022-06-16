Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-263, SL5x150 мм, CrV
5.0
2
210 ₽
Отвертки
    Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-263, SL5x150 мм, CrV
    Арт. О00000008170
    5.0
    2
    Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-263, SL5x150 мм, CrV
    Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-263, SL5x150 мм, CrV
      Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-263, SL5x150 мм, CrV
      Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-263, SL5x150 мм, CrV

      Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-263, SL5x150 мм, CrV

      210 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000008170
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Кобальт
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.079
      Габариты, мм
      		250x30x30
      Все характеристики
      210 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Трикотажные перчатки х/б с ПВХ, 10 класс, 5 нитей, (пара)
      25 ₽
      5.0
      Трикотажные перчатки х/б с ПВХ, 10 класс, 5 нитей, (пара)
      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (13x13 мм, оксидированный) SIT
      175 ₽
      5.0
      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (13x13 мм, оксидированный) SIT
      Боковые кусачки мини Лакра 3501070 (120 мм)
      200 ₽
      5.0
      Боковые кусачки мини Лакра 3501070 (120 мм)
      Переставные строительные клещи Зубр 2243 (ручной ключ, длина 240 мм)
      1 810 ₽
      5.0
      Переставные строительные клещи Зубр 2243 (ручной ключ, длина 240 мм)
      Отвертка Ultra Grip PH-2 х 150 мм CR-V Кобальт 646-362
      230 ₽
      Отвертка Ultra Grip PH-2 х 150 мм CR-V Кобальт 646-362
      Отвертка Ultra Grip PH-2 х 100 мм CR-V Кобальт 646-355
      210 ₽
      Отвертка Ultra Grip PH-2 х 100 мм CR-V Кобальт 646-355
      Плоскогубцы Matrix 16906 Nickel (200 мм)
      640 ₽
      5.0
      Плоскогубцы Matrix 16906 Nickel (200 мм)
      Бокорезы Matrix 17520 Nickel (160 мм)
      420 ₽
      5.0
      Бокорезы Matrix 17520 Nickel (160 мм)
      Усиленные переставные клещи для труб Stayer 2239_z02 (тип К, 250 мм)
      990 ₽
      4.5
      Усиленные переставные клещи для труб Stayer 2239_z02 (тип К, 250 мм)
      Трикотажные перчатки х/б с двойным латексом (пара)
      40 ₽
      5.0
      Трикотажные перчатки х/б с двойным латексом (пара)
      Набор ключей комбинированных Matrix 15412, 6-22 мм, 12 шт., CrV, матовый хром
      Нет в наличии
      Набор ключей комбинированных Matrix 15412, 6-22 мм, 12 шт., CrV, матовый хром
      Смотреть
      Комбинированные плоскогубцы 22024-1-20_z01, 200 мм
      Нет в наличии
      Комбинированные плоскогубцы 22024-1-20_z01, 200 мм
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-263 используется в работах с резьбовыми крепежом. Инструмент оснащен магнитным наконечником плоского профиля. Стержень выполнен из качественной хром-ванадиевой стали, благодаря чему увеличивается прочность отвертки. Двухкомпонентная рукоятка спроектирована специально для крепкого захвата и комфортного расположения в ладони во время эксплуатации. 