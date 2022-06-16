Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-263, SL5x150 мм, CrV
Арт. О00000008170
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.079
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Габариты, мм
|250x30x30
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- Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-263 используется в работах с резьбовыми крепежом. Инструмент оснащен магнитным наконечником плоского профиля. Стержень выполнен из качественной хром-ванадиевой стали, благодаря чему увеличивается прочность отвертки. Двухкомпонентная рукоятка спроектирована специально для крепкого захвата и комфортного расположения в ладони во время эксплуатации.