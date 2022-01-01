Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-300, SL6.0х38мм, CR-V, 1 шт.
157 ₽
Отвертки
    Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-300, SL6.0х38мм, CR-V, 1 шт.
    Арт. О00000033749
    Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-300, SL6.0х38мм, CR-V, 1 шт.
    Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-300, SL6.0х38мм, CR-V, 1 шт.
    Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-300, SL6.0х38мм, CR-V, 1 шт.
      Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-300, SL6.0х38мм, CR-V, 1 шт.
      Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-300, SL6.0х38мм, CR-V, 1 шт.
      Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-300, SL6.0х38мм, CR-V, 1 шт.

      Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-300, SL6.0х38мм, CR-V, 1 шт.

      157 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033749

      Характеристики

      Производитель
      		Кобальт
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.052
      Габариты, мм
      		157x45x35
      Все характеристики
      157 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (11x11 мм, оксидированный) SIT
      160 ₽
      3.5
      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (11x11 мм, оксидированный) SIT
      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (6x6 мм, оксидированный) SIT
      110 ₽
      5.0
      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (6x6 мм, оксидированный) SIT
      Набор отверток Stanley CushionGrip 065009, 7 шт.
      1 700 ₽
      5.0
      Набор отверток Stanley CushionGrip 065009, 7 шт.
      Бокорезы Matrix 17522 Nickel (180 мм)
      510 ₽
      5.0
      Бокорезы Matrix 17522 Nickel (180 мм)
      Воронка пластмассовая Sparta D 120мм, гибкий наконечник для горюче-смазочных мат. 537205
      150 ₽
      5.0
      Воронка пластмассовая Sparta D 120мм, гибкий наконечник для горюче-смазочных мат. 537205
      Набор отверток Stayer Master 2513-H6 (6 шт, длина стержня 125 мм)
      660 ₽
      4.5
      Набор отверток Stayer Master 2513-H6 (6 шт, длина стержня 125 мм)
      Головка торцевая глубокая Ombra 112113 1/2"DR, 13 мм
      310 ₽
      Головка торцевая глубокая Ombra 112113 1/2"DR, 13 мм
      Отвертка Ultra Grip PH-2 х 38 мм CR-V Кобальт 646-393
      160 ₽
      Отвертка Ultra Grip PH-2 х 38 мм CR-V Кобальт 646-393
      Набор воронок полиэтилен Pressol 02360, ф 50, 75, 100, 120 мм
      430 ₽
      Набор воронок полиэтилен Pressol 02360, ф 50, 75, 100, 120 мм
      Резиновая киянка Matrix 11196, 450 г
      830 ₽
      5.0
      Резиновая киянка Matrix 11196, 450 г
      Отвертка Matrix Anti-Slip 12234, Ph2x38 мм
      Нет в наличии
      5.0
      Отвертка Matrix Anti-Slip 12234, Ph2x38 мм
      Смотреть
      Резиновая киянка Stayer Profi 20533-680, 680 г
      Нет в наличии
      5.0
      Резиновая киянка Stayer Profi 20533-680, 680 г
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-300 - является ручным инструментом, который используется для работы с резьбовыми соединениями. Стержень из хром-ванадиевой стали обеспечивает практичность и долгую службу. Рабочая часть в виде магнитного наконечника с плоским профилем фиксирует крепеж во время эксплуатации. Рукоятка с изгибами комфортно лежит в руке и не выскальзывает. 