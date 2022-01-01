Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-300, SL6.0х38мм, CR-V, 1 шт.

Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-300 - является ручным инструментом, который используется для работы с резьбовыми соединениями. Стержень из хром-ванадиевой стали обеспечивает практичность и долгую службу. Рабочая часть в виде магнитного наконечника с плоским профилем фиксирует крепеж во время эксплуатации. Рукоятка с изгибами комфортно лежит в руке и не выскальзывает.