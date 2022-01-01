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Отвертка Kraftool Х-Drive SL 3x80 250071-3.0-080
250 ₽
Отвертки
    Отвертка Kraftool Х-Drive SL 3x80 250071-3.0-080
    Арт. О00000037778
    Отвертка Kraftool Х-Drive SL 3x80 250071-3.0-080
    Отвертка Kraftool Х-Drive SL 3x80 250071-3.0-080
    Отвертка Kraftool Х-Drive SL 3x80 250071-3.0-080
      Отвертка Kraftool Х-Drive SL 3x80 250071-3.0-080
      Отвертка Kraftool Х-Drive SL 3x80 250071-3.0-080
      Отвертка Kraftool Х-Drive SL 3x80 250071-3.0-080

      Отвертка Kraftool Х-Drive SL 3x80 250071-3.0-080

      250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000037778

      Характеристики

      Производитель
      		Kraftool
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Индикатор
      		Нет
      Вес, кг
      		0
      Все характеристики
      250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отвертка KRAFTOOL 250071-3.0-080 Cr-Mo-V сталь, SL, 3,0x80мм. Предназначена для монтажа и демонтажа резьбовых соединений.

        Преимущества

        • Жало отвертки намагничено для удержания метизов при работе
        • Кованый закаленный стержень обеспечивает максимально длительный срок службы
        • Противоскользящая поверхность рукоятки позволяет без труда работать мокрыми и масляными руками