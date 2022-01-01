Отвертка Kraftool Х-Drive SL 3x80 250071-3.0-080
Арт. О00000037778
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Германия
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Индикатор
|Нет
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Вес, кг
|0
- Отвертка KRAFTOOL 250071-3.0-080 Cr-Mo-V сталь, SL, 3,0x80мм. Предназначена для монтажа и демонтажа резьбовых соединений.
Преимущества
- Жало отвертки намагничено для удержания метизов при работе
- Кованый закаленный стержень обеспечивает максимально длительный срок службы
- Противоскользящая поверхность рукоятки позволяет без труда работать мокрыми и масляными руками