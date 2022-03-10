Отвертка диэлектрическая Stayer 25141-08-17, SL8x175 мм, до 1000 Вт

Преимущества

Стержень изготовлен из высококачественной хромованадиевой стали со специальным изоляционным покрытием

Наконечник намагничен и покрыт антикоррозийным составом

Отвертка оснащена удобной противоскользящей рукояткой

Диэлектрическая отвертка до 1000 Вт SL 8,0 х 175 мм STAYER 25141-08-17 используется в электромонтажных работах. Имеет плоский шлиц SL размером 8 мм. Рабочая часть изготовлена из хром-ванадиевой стали и покрыта изоляцией. Противоскользящее покрытие на рукоятке способствует крепкому хвату инструмента. Оксидированный наконечник намагничен, что повышает удобство при завинчивании крепежа.