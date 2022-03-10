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Отвертка диэлектрическая Stayer 25141-08-17, SL8x175 мм, до 1000 Вт
5.0
2
240 ₽
Отвертки
    Отвертка диэлектрическая Stayer 25141-08-17, SL8x175 мм, до 1000 Вт
    Арт. 77777Х1306248
    5.0
    2
    Отвертка диэлектрическая Stayer 25141-08-17, SL8x175 мм, до 1000 Вт
    Отвертка диэлектрическая Stayer 25141-08-17, SL8x175 мм, до 1000 Вт
    Отвертка диэлектрическая Stayer 25141-08-17, SL8x175 мм, до 1000 Вт
      Отвертка диэлектрическая Stayer 25141-08-17, SL8x175 мм, до 1000 Вт
      Отвертка диэлектрическая Stayer 25141-08-17, SL8x175 мм, до 1000 Вт
      Отвертка диэлектрическая Stayer 25141-08-17, SL8x175 мм, до 1000 Вт

      Отвертка диэлектрическая Stayer 25141-08-17, SL8x175 мм, до 1000 Вт

      240 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 77777Х1306248
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		диэлектрическая
      Назначение
      		электрика
      Все характеристики
      240 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Диэлектрическая отвертка до 1000 Вт SL 8,0 х 175 мм STAYER 25141-08-17 используется в электромонтажных работах. Имеет плоский шлиц SL размером 8 мм. Рабочая часть изготовлена из хром-ванадиевой стали и покрыта изоляцией. Противоскользящее покрытие на рукоятке способствует крепкому хвату инструмента. Оксидированный наконечник намагничен, что повышает удобство при завинчивании крепежа.

        Преимущества

        • Стержень изготовлен из высококачественной хромованадиевой стали со специальным изоляционным покрытием
        • Наконечник намагничен и покрыт антикоррозийным составом
        • Отвертка оснащена удобной противоскользящей рукояткой