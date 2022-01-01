Отвертка Kraftool Х-Drive SL 2.5x60 250071-2.5-060
Арт. О00000037777
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Германия
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Индикатор
|Нет
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Вес, кг
|0
- Отвертка KRAFTOOL Х-Drive SL 2.5x60 250071-2.5-060, стержень из Cr-Mo стали полностью закален для интенсивных нагрузок. Намагниченный шлиц с высокой силой удержания крепежа. Маслобензостойкая противоскользящая рукоятка. Система насечек NSS предотвращает выскальзывание шлица из крепежа.
Преимущества
- Технология ковки SlimFit обеспечивает сверхтонкому стержню максимальную прочность при возможности работы в труднодоступных местах