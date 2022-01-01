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Группа безопасности котла Watts SFR 3/4"
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Группа безопасности котла Watts SFR 3/4"
Группы безопасности и предохранительные узлы
Группа безопасности котла Watts SFR 3/4"
Арт. X16912256
Группа безопасности котла Watts SFR 3/4"
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Нет в наличии
Арт. X16912256
Характеристики
Производитель
Манометр
Нет
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Описание
Группа безопасности SFR служит для защиты электроводонагревателей или других накопительных емкостей мощностью до 10 кВт в бытовых системах ГВС от избыточного давления.
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Характеристики и комплектация
Рейтинги и отзывы