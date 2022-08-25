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Цепь Husqvarna X-Cut С85, 18"/46 см, 3/8", 5816266-68
5.0
1
2 369 ₽
Цепи для бензопил
    Цепь Husqvarna X-Cut С85, 18"/46 см, 3/8", 5816266-68
    Арт. О00000028628
    5.0
    1
    Цепь Husqvarna X-Cut С85, 18"/46 см, 3/8", 5816266-68
    Цепь Husqvarna X-Cut С85, 18"/46 см, 3/8", 5816266-68
    Цепь Husqvarna X-Cut С85, 18"/46 см, 3/8", 5816266-68
    Цепь Husqvarna X-Cut С85, 18"/46 см, 3/8", 5816266-68
    Цепь Husqvarna X-Cut С85, 18"/46 см, 3/8", 5816266-68
      Цепь Husqvarna X-Cut С85, 18"/46 см, 3/8", 5816266-68
      Цепь Husqvarna X-Cut С85, 18"/46 см, 3/8", 5816266-68
      Цепь Husqvarna X-Cut С85, 18"/46 см, 3/8", 5816266-68
      Цепь Husqvarna X-Cut С85, 18"/46 см, 3/8", 5816266-68
      Цепь Husqvarna X-Cut С85, 18"/46 см, 3/8", 5816266-68

      Цепь Husqvarna X-Cut С85, 18"/46 см, 3/8", 5816266-68

      2 369 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000028628
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Швеция
      Родина бренда
      		Швеция
      Длина шины, дюйм
      		18
      Длина шины, см
      		46
      Все характеристики
      2 369 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Цепь пильная X-Cut С85 Husqvarna 5816266-68 предназначена для профессиональных бензопил для валки деревьев.

        Преимущества

        • Конструкция цепи обеспечивает низкий уровень вибрации, что способствует комфортной работе
        • Профессиональная оснастка с высоким качеством и скоростью пиления
        • Для нормальной эксплуатации и увеличения срока службы цепи необходима постоянная смазка