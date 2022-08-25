Цепь Husqvarna X-Cut С85, 18"/46 см, 3/8", 5816266-68
Арт. О00000028628
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швеция
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Родина бренда
|Швеция
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Длина шины, дюйм
|18
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Длина шины, см
|46
- Цепь пильная X-Cut С85 Husqvarna 5816266-68 предназначена для профессиональных бензопил для валки деревьев.
Преимущества
- Конструкция цепи обеспечивает низкий уровень вибрации, что способствует комфортной работе
- Профессиональная оснастка с высоким качеством и скоростью пиления
- Для нормальной эксплуатации и увеличения срока службы цепи необходима постоянная смазка