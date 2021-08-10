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Бензопила Интерскол ПЦБ-18/45Л
4.0
2
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Интерскол ПЦБ-18/45Л
    Арт. О00000030309
    4.0
    2
    Бензопила Интерскол ПЦБ-18/45Л

      Бензопила Интерскол ПЦБ-18/45Л

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000030309
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		6.9
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Цепная бензиномоторная пила ИНТЕРСКОЛ ПЦБ-18/45Л 444.01.0.00 предназначена для выполнения работ на приусадебных участках, в частном домовладении
        Оснащена мощным 2-х тактным двигателем воздушного охлаждения, который работает на смеси бензина с октановым числом от 92 и двухтактного масла
        Система гашения вибрации гарантирует комфортную работу
        Эффективный тормоз цепи приводится в действие силами инерции, а также при нажатии на передний упор, что защищает пользователя от серьезных травм

        Преимущества

        • Автоматическая регулируемая принудительная система смазки пильной цепи
        • Эффективный уровень виброзащиты - развязка рукоятки от двигателя с помощью пружин и амортизаторов
        • Центробежное сцепление, автоматически отключающее цепь от двигателя при снижении (падении) оборотов - останавливающее цепь на холостом ходу и предотвращающее перегрузку
        • Двойной тормоз цепи - механический и инерционный
        • Стартер с системой легкого запуска и праймер, облегчающие запуск двигателя
        • Высококачественная пильная гарнитура (шина и цепь)
        • Металлический зубчатый упор, облегчающий пиление и повышающий безопасность при работе ИНТЕРСКОЛ ПЦБ-18/45Л 444.01.0.00