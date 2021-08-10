Бензопила Интерскол ПЦБ-18/45Л

Преимущества

Автоматическая регулируемая принудительная система смазки пильной цепи

Эффективный уровень виброзащиты - развязка рукоятки от двигателя с помощью пружин и амортизаторов

Центробежное сцепление, автоматически отключающее цепь от двигателя при снижении (падении) оборотов - останавливающее цепь на холостом ходу и предотвращающее перегрузку

Двойной тормоз цепи - механический и инерционный

Стартер с системой легкого запуска и праймер, облегчающие запуск двигателя

Высококачественная пильная гарнитура (шина и цепь)

Металлический зубчатый упор, облегчающий пиление и повышающий безопасность при работе ИНТЕРСКОЛ ПЦБ-18/45Л 444.01.0.00

Цепная бензиномоторная пила ИНТЕРСКОЛ ПЦБ-18/45Л 444.01.0.00 предназначена для выполнения работ на приусадебных участках, в частном домовладенииОснащена мощным 2-х тактным двигателем воздушного охлаждения, который работает на смеси бензина с октановым числом от 92 и двухтактного маслаСистема гашения вибрации гарантирует комфортную работуЭффективный тормоз цепи приводится в действие силами инерции, а также при нажатии на передний упор, что защищает пользователя от серьезных травм