Бензопила Интерскол ПЦБ-18/45Л
Арт. О00000030309
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|6.9
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Праймер
|Нет
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- Цепная бензиномоторная пила ИНТЕРСКОЛ ПЦБ-18/45Л 444.01.0.00 предназначена для выполнения работ на приусадебных участках, в частном домовладении
Оснащена мощным 2-х тактным двигателем воздушного охлаждения, который работает на смеси бензина с октановым числом от 92 и двухтактного масла
Система гашения вибрации гарантирует комфортную работу
Эффективный тормоз цепи приводится в действие силами инерции, а также при нажатии на передний упор, что защищает пользователя от серьезных травм
Преимущества
- Автоматическая регулируемая принудительная система смазки пильной цепи
- Эффективный уровень виброзащиты - развязка рукоятки от двигателя с помощью пружин и амортизаторов
- Центробежное сцепление, автоматически отключающее цепь от двигателя при снижении (падении) оборотов - останавливающее цепь на холостом ходу и предотвращающее перегрузку
- Двойной тормоз цепи - механический и инерционный
- Стартер с системой легкого запуска и праймер, облегчающие запуск двигателя
- Высококачественная пильная гарнитура (шина и цепь)
- Металлический зубчатый упор, облегчающий пиление и повышающий безопасность при работе ИНТЕРСКОЛ ПЦБ-18/45Л 444.01.0.00