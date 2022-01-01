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Изолента Matrix 19ммх10м черная 88857
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Изолента
    Изолента Matrix 19ммх10м черная 88857
    Арт. Х1308224
    Изолента Matrix 19ммх10м черная 88857
    Изолента Matrix 19ммх10м черная 88857
    Изолента Matrix 19ммх10м черная 88857
    Изолента Matrix 19ммх10м черная 88857
      Изолента Matrix 19ммх10м черная 88857
      Изолента Matrix 19ммх10м черная 88857
      Изолента Matrix 19ммх10м черная 88857
      Изолента Matrix 19ммх10м черная 88857

      Изолента Matrix 19ммх10м черная 88857

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1308224

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор изоленты черной MATRIX 88857 применяется для изоляции деталей и проводов, находящихся под напряжением. Применяется для электроизоляции и связки оголенных проводов при проведении различных ремонтных работ. Выполнена из полихлорвинила (ПВХ), имеет гладкую поверхность и хорошую клейкость.

        Преимущества

        • Надёжный изоляционный материал
        • Безопасна
        • Универсальна