Изолента Matrix 19ммх10м черная 88857
Арт. Х1308224
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
- Набор изоленты черной MATRIX 88857 применяется для изоляции деталей и проводов, находящихся под напряжением. Применяется для электроизоляции и связки оголенных проводов при проведении различных ремонтных работ. Выполнена из полихлорвинила (ПВХ), имеет гладкую поверхность и хорошую клейкость.
Преимущества
- Надёжный изоляционный материал
- Безопасна
- Универсальна