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JET MBS-712 Ленточнопильный станок 400В
Найти аналог
Ленточные пилы по металлу
    JET MBS-712 Ленточнопильный станок 400В
    Арт. jet_184
    JET MBS-712 Ленточнопильный станок 400В

      JET MBS-712 Ленточнопильный станок 400В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_184

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Вес, кг
      		155
      Габариты, мм
      		1240x620x1135
      Высота стола, мм
      		845
      Размер пильной ленты, мм
      		20x0.9x2362
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Модель MBS-712 представляет собой ленточнопильный станок европейского типа, с поворотной консолью. Используется в промышленном производстве для пиления металлических заготовок под разными углами. Допустимый диаметр пиления заготовок под углом 90 градусов составляет 178 мм. Под углом в 45 градусов допускается пиление заготовок диаметром до 127 мм. Установка необходимого угла распила обеспечивается путем поворота рамы. Положение и фиксация рамы в необходимом положении осуществляется с помощью шкалы. 

        Станок имеет тяжелую пильную раму, скорость подачи которой в зону резания обеспечивает система гидроразгрузки. Наличие гидроцилиндра создает необходимое прижимное усилие для рамы на обрабатываемую заготовку, уменьшает физические нагрузки на оператора в процессе работы.

        Особенности:

        • станок европейского типа;
        • система гидроразгрузки;
        • ременная передача для смены режима скорости движения полотна;
        • система подачи СОЖ;
        • механические быстрозажимные тиски.
        Комплектация:
        • Биметаллическое ленточное полотно М42 20x0,9x2362 мм, 5/8 TPI;
        • Гидравлическая система подачи;
        • Регулируемый концевой упор;
        • Автоматический выключатель окончания распила;
        • Система подвода СОЖ.