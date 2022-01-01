JET MBS-712 Ленточнопильный станок 400В

Модель MBS-712 представляет собой ленточнопильный станок европейского типа, с поворотной консолью. Используется в промышленном производстве для пиления металлических заготовок под разными углами. Допустимый диаметр пиления заготовок под углом 90 градусов составляет 178 мм. Под углом в 45 градусов допускается пиление заготовок диаметром до 127 мм. Установка необходимого угла распила обеспечивается путем поворота рамы. Положение и фиксация рамы в необходимом положении осуществляется с помощью шкалы.

Станок имеет тяжелую пильную раму, скорость подачи которой в зону резания обеспечивает система гидроразгрузки. Наличие гидроцилиндра создает необходимое прижимное усилие для рамы на обрабатываемую заготовку, уменьшает физические нагрузки на оператора в процессе работы.

Особенности:

станок европейского типа;

система гидроразгрузки;

ременная передача для смены режима скорости движения полотна;

система подачи СОЖ;

механические быстрозажимные тиски. Комплектация: