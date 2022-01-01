JET MBS-712 Ленточнопильный станок 400В
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|155
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Габариты, мм
|1240x620x1135
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Высота стола, мм
|845
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Размер пильной ленты, мм
|20x0.9x2362
Модель MBS-712 представляет собой ленточнопильный станок европейского типа, с поворотной консолью. Используется в промышленном производстве для пиления металлических заготовок под разными углами. Допустимый диаметр пиления заготовок под углом 90 градусов составляет 178 мм. Под углом в 45 градусов допускается пиление заготовок диаметром до 127 мм. Установка необходимого угла распила обеспечивается путем поворота рамы. Положение и фиксация рамы в необходимом положении осуществляется с помощью шкалы.
Станок имеет тяжелую пильную раму, скорость подачи которой в зону резания обеспечивает система гидроразгрузки. Наличие гидроцилиндра создает необходимое прижимное усилие для рамы на обрабатываемую заготовку, уменьшает физические нагрузки на оператора в процессе работы.
Особенности:
- станок европейского типа;
- система гидроразгрузки;
- ременная передача для смены режима скорости движения полотна;
- система подачи СОЖ;
- механические быстрозажимные тиски.
- Биметаллическое ленточное полотно М42 20x0,9x2362 мм, 5/8 TPI;
- Гидравлическая система подачи;
- Регулируемый концевой упор;
- Автоматический выключатель окончания распила;
- Система подвода СОЖ.