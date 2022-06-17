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Картофелевыкапыватель Стандарт 010712 (для мотоблоков Целина, Нева, Ока; б/сц)
5.0
2
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Картофелекопалки
    Картофелевыкапыватель Стандарт 010712 (для мотоблоков Целина, Нева, Ока; б/сц)
    Арт. О00000011934
    5.0
    2
    Картофелевыкапыватель Стандарт 010712 (для мотоблоков Целина, Нева, Ока; б/сц)
    Картофелевыкапыватель Стандарт 010712 (для мотоблоков Целина, Нева, Ока; б/сц)
    Картофелевыкапыватель Стандарт 010712 (для мотоблоков Целина, Нева, Ока; б/сц)
    Картофелевыкапыватель Стандарт 010712 (для мотоблоков Целина, Нева, Ока; б/сц)
      Картофелевыкапыватель Стандарт 010712 (для мотоблоков Целина, Нева, Ока; б/сц)
      Картофелевыкапыватель Стандарт 010712 (для мотоблоков Целина, Нева, Ока; б/сц)
      Картофелевыкапыватель Стандарт 010712 (для мотоблоков Целина, Нева, Ока; б/сц)
      Картофелевыкапыватель Стандарт 010712 (для мотоблоков Целина, Нева, Ока; б/сц)

      Картофелевыкапыватель Стандарт 010712 (для мотоблоков Целина, Нева, Ока; б/сц)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000011934
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Целина
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		картофелевыкапыватель
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Картофелевыкапыватель Целина 10702 подходит для мотоблоков Целина МБ, Каскад, Кадви, Нева. Принцип работы выкапывателя заключается в отсеивании земли и выброса клубней на поверхность гряды.

        Преимущества

        • Использование данного приспособления значительно снижает вероятность повреждения клубней
        • Подходит для тяжелой почвы
        • Устройство крепится на мотоблок при помощи сцепки, приобретаемой отдельно