Картофелевыкапыватель Стандарт 010712 (для мотоблоков Целина, Нева, Ока; б/сц)

Преимущества

Использование данного приспособления значительно снижает вероятность повреждения клубней

Подходит для тяжелой почвы

Устройство крепится на мотоблок при помощи сцепки, приобретаемой отдельно

Картофелевыкапыватель Целина 10702 подходит для мотоблоков Целина МБ, Каскад, Кадви, Нева. Принцип работы выкапывателя заключается в отсеивании земли и выброса клубней на поверхность гряды.