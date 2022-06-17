Картофелевыкапыватель Стандарт 010712 (для мотоблоков Целина, Нева, Ока; б/сц)
Арт. О00000011934
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|картофелевыкапыватель
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Количество предметов, шт
|1
- Картофелевыкапыватель Целина 10702 подходит для мотоблоков Целина МБ, Каскад, Кадви, Нева. Принцип работы выкапывателя заключается в отсеивании земли и выброса клубней на поверхность гряды.
Преимущества
- Использование данного приспособления значительно снижает вероятность повреждения клубней
- Подходит для тяжелой почвы
- Устройство крепится на мотоблок при помощи сцепки, приобретаемой отдельно