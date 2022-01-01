Картридж Аквабрайт С-10 ББ BB10 для умягчения воды, ионообменная смола с возможностью регенерации
Характеристики
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Производитель
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Высота, мм
|254
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Удержание веществ
|соли
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Для загородного дома
|Да
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Для городской воды
|Да
Картридж в фильтр АКВАБРАЙТ С-10 ББ BB10 это подарок для здоровья каждого. Фильтруя воду от содержания примесей минералов, извести, солей магния и кальция можно значительно снизить риск образования камней в почках, заболеваний печени и разрушения эмали на зубах. Работая в фильтре для воды, картридж очищает воду от примесей, уменьшая ее жесткость. Таким образом не только нивелируются риски для здоровья, но и предотвращается образование накипи на бытовых приборах: чайниках, утюгах, нагревательных элементах и сантехнических устройствах. По истечению срока, картридж можно использовать повторно, регенерировав его обычной пищевой солью. Купить АКВАБРАЙТ С-10 ББ BB10 будет полезно в регионах, где вода, попадающая в дома и квартиры из системы центрального водоснабжения слишком жесткая.
Преимущества картриджа для смягчения воды АКВАБРАЙТ С-10 ББ BB10:
- Уменьшает содержание извести;
- Снижает количество жестких солей;
- Улучшает качество воды;
- Полезен для здоровья;
- Предохраняет технику от накипи;
- Можно использовать неоднократно;
- Легко устанавливать.
Комплектация:
- Картридж;
- Упаковка.