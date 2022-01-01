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Картридж Аквабрайт С-10 ББ BB10 для умягчения воды, ионообменная смола с возможностью регенерации
920 ₽
Картриджи для магистральных фильтров
    Картридж Аквабрайт С-10 ББ BB10 для умягчения воды, ионообменная смола с возможностью регенерации
    Арт. О00000006764
    Картридж Аквабрайт С-10 ББ BB10 для умягчения воды, ионообменная смола с возможностью регенерации

      Картридж Аквабрайт С-10 ББ BB10 для умягчения воды, ионообменная смола с возможностью регенерации

      920 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000006764

      Характеристики

      Производитель
      		Аквабрайт
      Высота, мм
      		254
      Удержание веществ
      		соли
      Для загородного дома
      		Да
      Для городской воды
      		Да
      Все характеристики
      920 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Картридж в фильтр АКВАБРАЙТ С-10 ББ BB10 это подарок для здоровья каждого. Фильтруя воду от содержания примесей минералов, извести, солей магния и кальция можно значительно снизить риск образования камней в почках, заболеваний печени и разрушения эмали на зубах. Работая в фильтре для воды, картридж очищает воду от примесей, уменьшая ее жесткость. Таким образом не только нивелируются риски для здоровья, но и предотвращается образование накипи на бытовых приборах: чайниках, утюгах, нагревательных элементах и сантехнических устройствах. По истечению срока, картридж можно использовать повторно, регенерировав его обычной пищевой солью. Купить АКВАБРАЙТ С-10 ББ BB10 будет полезно в регионах, где вода, попадающая в дома и квартиры из системы центрального водоснабжения слишком жесткая.

        Преимущества картриджа для смягчения воды АКВАБРАЙТ С-10 ББ BB10:

        • Уменьшает содержание извести;
        • Снижает количество жестких солей;
        • Улучшает качество воды;
        • Полезен для здоровья;
        • Предохраняет технику от накипи;
        • Можно использовать неоднократно;
        • Легко устанавливать.

        Комплектация:

        • Картридж;
        • Упаковка.