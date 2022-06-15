Картридж Аквабрайт С-20 ББ BB20 для умягчения воды, ионообменная смола с возможностью регенерации

Купить картридж для воды Аквабрайт полезно в дома и квартиры, где вода жесткая, то есть имеет большое содержание солей кальция, магния и калия. Такая вода, по сравнению с мягкой, является вредной для здоровья ввиду образования переизбытка извести в организме. Однако куда более вредной она становится для бытовой техники, ее использующей: стиральных, посудомоечных машин, раковин, унитазов и иных приборов. Жесткая вода, попадая в проводящие системы из трубопровода, образует накипь, поначалу ухудшая проходимость, а затем и разрушая шланги и трубы. И если воду для питья достаточно прокипятить, то предохранить технику от поломок таким образом будет просто нецелесообразно. В таких случаях поможет фильтр для воды BB20, который очистит воду и от жестких физических загрязняющих примесей, и от химических соединений, ухудшающих ее качество. Имея в составе ионообменную смолу, картридж bb20 способен быстро и эффективно изменить Ph-уровень воды, и снизить образование накипи. Удобство картриджа состоит в том, что его после использования можно применять повторно, предварительно восстановив смолу с помощью специальной таблетированной соли - и фильтр вновь будет готов служить на благо Вашего дома.

Преимущества Аквабрайт картриджа для умягчения воды:

Многоразовый;

Эффективный;

Доступный;

Простой;

Полезный.

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