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Картридж Аквабрайт С-20 ББ BB20 для умягчения воды, ионообменная смола с возможностью регенерации
5.0
2
1 800 ₽
Картриджи для магистральных фильтров
    Картридж Аквабрайт С-20 ББ BB20 для умягчения воды, ионообменная смола с возможностью регенерации
    Арт. О00000006767
    5.0
    2
    Картридж Аквабрайт С-20 ББ BB20 для умягчения воды, ионообменная смола с возможностью регенерации

      Картридж Аквабрайт С-20 ББ BB20 для умягчения воды, ионообменная смола с возможностью регенерации

      1 800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000006767
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Аквабрайт
      Высота, мм
      		254
      Удержание веществ
      		соли
      Для загородного дома
      		Да
      Для городской воды
      		Да
      Все характеристики
      1 800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Купить картридж для воды Аквабрайт полезно в дома и квартиры, где вода жесткая, то есть имеет большое содержание солей кальция, магния и калия. Такая вода, по сравнению с мягкой, является вредной для здоровья ввиду образования переизбытка извести в организме. Однако куда более вредной она становится для бытовой техники, ее использующей: стиральных, посудомоечных машин, раковин, унитазов и иных приборов. Жесткая вода, попадая в проводящие системы из трубопровода, образует накипь, поначалу ухудшая проходимость, а затем и разрушая шланги и трубы. И если воду для питья достаточно прокипятить, то предохранить технику от поломок таким образом будет просто нецелесообразно. В таких случаях поможет фильтр для воды BB20, который очистит воду и от жестких физических загрязняющих примесей, и от химических соединений, ухудшающих ее качество. Имея в составе ионообменную смолу, картридж bb20 способен быстро и эффективно изменить Ph-уровень воды, и снизить образование накипи. Удобство картриджа состоит в том, что его после использования можно применять повторно, предварительно восстановив смолу с помощью специальной таблетированной соли - и фильтр вновь будет готов служить на благо Вашего дома.

        Преимущества Аквабрайт картриджа для умягчения воды:

        • Многоразовый;
        • Эффективный;
        • Доступный;
        • Простой;
        • Полезный.

        Комплектация:

        • Картридж;
        • Упаковка.