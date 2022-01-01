Картридж Kristal Filter Big Blue 20" CP 3101111
Арт. X16910802308
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Высота, мм
|508
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Удержание веществ
|хлор, пестициды, гербициды
- Картриджи состоят из активированного угля, адсорбирующего на своей поверхности органические вещества, соединения хлора, пестициды и гербициды. Картриджи CG засыпаны активированным углем в виде гранул и предназначены для более грубой предварительной очистки. Картриджи СP состоят из прессованного активированного угля; они применяются для финишной очистки вплоть до удаления растворенных газов.
Преимущества
- Надежный
- Длительный срок службы