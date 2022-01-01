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Картридж Kristal Filter Big Blue 20" CP 3101111
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Картриджи для магистральных фильтров
    Картридж Kristal Filter Big Blue 20" CP 3101111
    Арт. X16910802308
    Картридж Kristal Filter Big Blue 20" CP 3101111

      Картридж Kristal Filter Big Blue 20" CP 3101111

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16910802308

      Характеристики

      Производитель
      		KristalFilter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Высота, мм
      		508
      Удержание веществ
      		хлор, пестициды, гербициды
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Картриджи состоят из активированного угля, адсорбирующего на своей поверхности органические вещества, соединения хлора, пестициды и гербициды. Картриджи CG засыпаны активированным углем в виде гранул и предназначены для более грубой предварительной очистки. Картриджи СP состоят из прессованного активированного угля; они применяются для финишной очистки вплоть до удаления растворенных газов.

        Преимущества

        • Надежный
        • Длительный срок службы