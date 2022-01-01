Картридж Kristal Filter Big Blue 20" CP 3101111

Преимущества

Надежный

Длительный срок службы

Картриджи состоят из активированного угля, адсорбирующего на своей поверхности органические вещества, соединения хлора, пестициды и гербициды. Картриджи CG засыпаны активированным углем в виде гранул и предназначены для более грубой предварительной очистки. Картриджи СP состоят из прессованного активированного угля; они применяются для финишной очистки вплоть до удаления растворенных газов.