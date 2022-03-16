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Картридж KristalFilter Slim 10" CP 3102102
5.0
2
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Картриджи для магистральных фильтров
    Картридж KristalFilter Slim 10" CP 3102102
    Арт. X16910802306
    5.0
    2
    Картридж KristalFilter Slim 10" CP 3102102

      Картридж KristalFilter Slim 10" CP 3102102

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16910802306
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		KristalFilter
      Высота, мм
      		254
      Удержание веществ
      		хлор, пестициды, гербициды
      Для загородного дома
      		Да
      Для городской воды
      		Да
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание:

        Состоят из активированного угля, адсорбирующего на своей поверхности органические вещества, соединения хлора, пестициды и гербициды.  Картриджи СP состоят из прессованного активированного угля; они применяются для финишной очистки вплоть до удаления растворенных газов. Назначение: задерживает органические, соединения, пестициды, гербициды. Фильтрующий элемент: прессованный активированный уголь.