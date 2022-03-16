Картридж KristalFilter Slim 10" CP 3102102
Арт. X16910802306
Характеристики
|
Производитель
|
Высота, мм
|254
|
Удержание веществ
|хлор, пестициды, гербициды
|
Для загородного дома
|Да
|
Для городской воды
|Да
Описание:
Состоят из активированного угля, адсорбирующего на своей поверхности органические вещества, соединения хлора, пестициды и гербициды. Картриджи СP состоят из прессованного активированного угля; они применяются для финишной очистки вплоть до удаления растворенных газов. Назначение: задерживает органические, соединения, пестициды, гербициды. Фильтрующий элемент: прессованный активированный уголь.