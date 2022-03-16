Картридж KristalFilter Slim 10" CP 3102102

Описание:

Состоят из активированного угля, адсорбирующего на своей поверхности органические вещества, соединения хлора, пестициды и гербициды. Картриджи СP состоят из прессованного активированного угля; они применяются для финишной очистки вплоть до удаления растворенных газов. Назначение: задерживает органические, соединения, пестициды, гербициды. Фильтрующий элемент: прессованный активированный уголь.