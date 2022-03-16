Картридж KristalFilter Big Blue 10" CG 3101101

Описание:

Фильтр угольный с маркировкой CG и СP – картриджи адсорбционные. Состоят из активированного угля, адсорбирующего на своей поверхности органические вещества, соединения хлора, пестициды и гербициды. Картриджи CG засыпаны активированным углем в виде гранул и предназначены для более грубой предварительной очистки.