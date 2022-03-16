Картридж KristalFilter Big Blue 10" CG 3101101
Арт. X16910802309
Характеристики
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Производитель
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Высота, мм
|254
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Удержание веществ
|хлор, пестициды, гербициды
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Для загородного дома
|Да
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Для городской воды
|Да
Описание:
Фильтр угольный с маркировкой CG и СP – картриджи адсорбционные. Состоят из активированного угля, адсорбирующего на своей поверхности органические вещества, соединения хлора, пестициды и гербициды. Картриджи CG засыпаны активированным углем в виде гранул и предназначены для более грубой предварительной очистки.