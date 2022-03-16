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Картридж KristalFilter Big Blue 10" CG 3101101
5.0
1
820 ₽
Картриджи для магистральных фильтров
    Картридж KristalFilter Big Blue 10" CG 3101101
    Арт. X16910802309
    5.0
    1
    Картридж KristalFilter Big Blue 10" CG 3101101

      Картридж KristalFilter Big Blue 10" CG 3101101

      820 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16910802309
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		KristalFilter
      Высота, мм
      		254
      Удержание веществ
      		хлор, пестициды, гербициды
      Для загородного дома
      		Да
      Для городской воды
      		Да
      Все характеристики
      820 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание:

        Фильтр угольный с маркировкой CG и СP – картриджи адсорбционные. Состоят из активированного угля, адсорбирующего на своей поверхности органические вещества, соединения хлора, пестициды и гербициды. Картриджи CG засыпаны активированным углем в виде гранул и предназначены для более грубой предварительной очистки.