Клещи переставные-гаечный ключ Knipex KN-8643250 (250 мм)
Арт. О00000008209
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Длина, мм
|250
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Материал губок
|хромованадиевая сталь
- Клещи переставные - гаечный ключ 250мм KNIPEX KN-8643250 представляет собой ручной инструмент для работы с винтовыми соединениями. Имеет регулируемую конструкцию. Служит для захвата, фиксации, опрессовки и гибки деталей.
Преимущества
- Бесступенчатая установка нужного размера ключа KNIPEX KN-8643250 в рабочем диапазоне за счет параллельного хода губок
- Зазор между захватными плоскостями позволяет быстрое заворачивание и отворачивание винтовых соединений по принципу трещоточного ключа
- Макс. размер захватываемой детали: 1-3/4" (46 мм)
- Высокое усилие фиксации с помощью 10-кратного увеличения передачи усилия
- Хромованадиевая электросталь, кованая, закаленная в масле
- Ручки расположены под углом 15 градусов от обще оси инструмента