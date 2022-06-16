Клещи переставные-гаечный ключ Knipex KN-8643250 (250 мм)

Преимущества

Бесступенчатая установка нужного размера ключа KNIPEX KN-8643250 в рабочем диапазоне за счет параллельного хода губок

Зазор между захватными плоскостями позволяет быстрое заворачивание и отворачивание винтовых соединений по принципу трещоточного ключа

Макс. размер захватываемой детали: 1-3/4" (46 мм)

Высокое усилие фиксации с помощью 10-кратного увеличения передачи усилия

Хромованадиевая электросталь, кованая, закаленная в масле

Ручки расположены под углом 15 градусов от обще оси инструмента

Клещи переставные - гаечный ключ 250мм KNIPEX KN-8643250 представляет собой ручной инструмент для работы с винтовыми соединениями. Имеет регулируемую конструкцию. Служит для захвата, фиксации, опрессовки и гибки деталей.