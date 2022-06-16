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Клещи переставные-гаечный ключ Knipex KN-8643250 (250 мм)
4.5
2
Найти аналог
Переставные клещи
    Клещи переставные-гаечный ключ Knipex KN-8643250 (250 мм)
    Арт. О00000008209
    4.5
    2
    Клещи переставные-гаечный ключ Knipex KN-8643250 (250 мм)
    Клещи переставные-гаечный ключ Knipex KN-8643250 (250 мм)
      Клещи переставные-гаечный ключ Knipex KN-8643250 (250 мм)
      Клещи переставные-гаечный ключ Knipex KN-8643250 (250 мм)

      Клещи переставные-гаечный ключ Knipex KN-8643250 (250 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000008209
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Knipex
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, мм
      		250
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Клещи переставные - гаечный ключ 250мм KNIPEX KN-8643250 представляет собой ручной инструмент для работы с винтовыми соединениями. Имеет регулируемую конструкцию. Служит для захвата, фиксации, опрессовки и гибки деталей.

        Преимущества

        • Бесступенчатая установка нужного размера ключа KNIPEX KN-8643250 в рабочем диапазоне за счет параллельного хода губок
        • Зазор между захватными плоскостями позволяет быстрое заворачивание и отворачивание винтовых соединений по принципу трещоточного ключа
        • Макс. размер захватываемой детали: 1-3/4" (46 мм)
        • Высокое усилие фиксации с помощью 10-кратного увеличения передачи усилия
        • Хромованадиевая электросталь, кованая, закаленная в масле
        • Ручки расположены под углом 15 градусов от обще оси инструмента