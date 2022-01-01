Диапазон рабочих частот клещей от 1 до 10 кГц.

Максимальный входной ток — 0,7 А.

Максимальный диаметр охватываемой цепи — 50 мм.

Клещи индукционные КИ-50 предназначены для передачи поискового сигнала от генератора в исследуемую коммуникацию без гальванической связи с ней.УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:Клещи КИ-50 подключить к гнёздам «ВЫХОД» генератора ГТ-15, ГТ-75 или подобного. Обхватить клещами коммуникацию, обеспечить плотное смыкание губок клещей. Установить на генераторе требуемую рабочую частоту и выходную мощность, обеспечивающую входной ток клещей не превышающий максимально допустимый. Для получения максимального тока в контуре исследуемого участка коммуникации обеспечить минимально возможное его сопротивление. Для этого можно использовать, например, локальные заземления по краям контура или закорачивание концов коммуникации. Исследование коммуникации проводить в соответствии с руководством по эксплуатации на приёмник. ВНИМАНИЕ! Запрещается подключать клещи к неизолированным высоковольтным коммуникациям. В летнее время для исключения перегрева клещей не оставляйте их на солнцепёке. В клещах КИ-50 установлен самовосстанавливающийся предохранитель, который при превышении максимального входного тока отключает клещи от генератора. В этом случае необходимо выключить генератор не менее, чем на 5 минут. При новом включении, установить выходную мощность генератора меньшую, чем та, которая была установлена ранее.