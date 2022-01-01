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Стриппер Knipex MultiStrip 10 KN-1242195
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Инструменты для работы с изоляцией
    Стриппер Knipex MultiStrip 10 KN-1242195
    Арт. Ю00000027375
    Стриппер Knipex MultiStrip 10 KN-1242195
    Стриппер Knipex MultiStrip 10 KN-1242195
    Стриппер Knipex MultiStrip 10 KN-1242195
    Стриппер Knipex MultiStrip 10 KN-1242195
      Стриппер Knipex MultiStrip 10 KN-1242195
      Стриппер Knipex MultiStrip 10 KN-1242195
      Стриппер Knipex MultiStrip 10 KN-1242195
      Стриппер Knipex MultiStrip 10 KN-1242195

      Стриппер Knipex MultiStrip 10 KN-1242195

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Ю00000027375

      Характеристики

      Производитель
      		Knipex
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		0.136
      Габариты, мм
      		195x27x120
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Автоматический инструмент для снятия изоляции KNIPEX MultiStrip 10 KN-1242195 - профессиональный прибор, не требующий проведения тонкой настройки для организации правильного функционирования. Глубина резки ножа самостоятельно адаптируется к диаметру провода, при этом не повреждая его. Предусмотрена возможность работы с медными и алюминиевыми кабелями: многожильными сечением до 10 кв. мм, одножильными с сечением до 6 кв. мм. Плавный ход рукояток существенно снижает энергоемкость работы. Корпус выполнен из пластика, усиленного стекловолокном, что обеспечивает надежную защиту от повреждений и увеличивает срок службы. Блок запасных режущих кромок доступен как опция.

        Преимущества

        • Для одножильных, двужильных и тонкожильных кабелей со стандартной изоляцией
        • Корпус сделан из пластика, усиленного стекловолокном
        • Автоматическая настройка
        • Возможность работы с проводами сечением от 0.03 до 10 кв. мм
        • Легкий и плавный ход
        • Незначительный вес - 0.136 кг и размеры - 195 мм
        • Режущее лезвие сделано и специальной инструментальной стали, что значительно продлевает срок службы
        • Крепкое удержание кабеля за счет стальных губок с интегрированной режущей кромкой
        • Работает с американскими калибрами кабелей (AWG) 32 - 7