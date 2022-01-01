Стриппер Knipex MultiStrip 10 KN-1242195
Арт. Ю00000027375
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|0.136
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Габариты, мм
|195x27x120
- Автоматический инструмент для снятия изоляции KNIPEX MultiStrip 10 KN-1242195 - профессиональный прибор, не требующий проведения тонкой настройки для организации правильного функционирования. Глубина резки ножа самостоятельно адаптируется к диаметру провода, при этом не повреждая его. Предусмотрена возможность работы с медными и алюминиевыми кабелями: многожильными сечением до 10 кв. мм, одножильными с сечением до 6 кв. мм. Плавный ход рукояток существенно снижает энергоемкость работы. Корпус выполнен из пластика, усиленного стекловолокном, что обеспечивает надежную защиту от повреждений и увеличивает срок службы. Блок запасных режущих кромок доступен как опция.
Преимущества
- Для одножильных, двужильных и тонкожильных кабелей со стандартной изоляцией
- Корпус сделан из пластика, усиленного стекловолокном
- Автоматическая настройка
- Возможность работы с проводами сечением от 0.03 до 10 кв. мм
- Легкий и плавный ход
- Незначительный вес - 0.136 кг и размеры - 195 мм
- Режущее лезвие сделано и специальной инструментальной стали, что значительно продлевает срок службы
- Крепкое удержание кабеля за счет стальных губок с интегрированной режущей кромкой
- Работает с американскими калибрами кабелей (AWG) 32 - 7