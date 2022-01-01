Стриппер Knipex MultiStrip 10 KN-1242195

Преимущества

Для одножильных, двужильных и тонкожильных кабелей со стандартной изоляцией

Корпус сделан из пластика, усиленного стекловолокном

Автоматическая настройка

Возможность работы с проводами сечением от 0.03 до 10 кв. мм

Легкий и плавный ход

Незначительный вес - 0.136 кг и размеры - 195 мм

Режущее лезвие сделано и специальной инструментальной стали, что значительно продлевает срок службы

Крепкое удержание кабеля за счет стальных губок с интегрированной режущей кромкой

Работает с американскими калибрами кабелей (AWG) 32 - 7

Автоматический инструмент для снятия изоляции KNIPEX MultiStrip 10 KN-1242195 - профессиональный прибор, не требующий проведения тонкой настройки для организации правильного функционирования. Глубина резки ножа самостоятельно адаптируется к диаметру провода, при этом не повреждая его. Предусмотрена возможность работы с медными и алюминиевыми кабелями: многожильными сечением до 10 кв. мм, одножильными с сечением до 6 кв. мм. Плавный ход рукояток существенно снижает энергоемкость работы. Корпус выполнен из пластика, усиленного стекловолокном, что обеспечивает надежную защиту от повреждений и увеличивает срок службы. Блок запасных режущих кромок доступен как опция.