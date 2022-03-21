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Коллекторная группа с расходомерами Varmega (RBM) 06140610 (S9 1" x 3/4" EK)
5.0
2
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Коллекторные группы
    Коллекторная группа с расходомерами Varmega (RBM) 06140610 (S9 1" x 3/4" EK)
    Арт. X169164117
    5.0
    2
    Коллекторная группа с расходомерами Varmega (RBM) 06140610 (S9 1" x 3/4" EK)

      Коллекторная группа с расходомерами Varmega (RBM) 06140610 (S9 1" x 3/4" EK)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X169164117
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Varmega
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Габариты, мм
      		391x485x87
      Рабочее давление, бар
      		8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Коллекторная группа предварительной сборки с расходомерами марки Varmega/RBM предназначена для распределения и регулирования потоков теплоносителя в низко- или высокотемпературных системах отопления (радиаторное или напольное отопление). Уникальный цельнолитой латунный коллектор итальянского производства, который имеет целый ряд преимуществ, по сравнению со стальными коллекторами или стандартными латунными коллекторами, произведенными из цельного латунного прутка.

        Преимущества

        • Цельнолитой коллектор итальянского производства от мирового лидера RBM SPA
        • Материал корпуса: никелированная латунь марки UNIEN 1982CB753S
        • Камера удержания микрокоррозии: позволяет сливать накопленные осадки через клапан влагоудаления
        • Небольшие габариты: коллекторы можно устанавливать в монтажные шкафы толщиной 80 мм
        • Возможность проверки эффективности и функционирования контуров через установку термометров и расходомеров
        • В процессе сборки осуществляется полное 100% тестирование и проверка всех коллекторных групп марки Varmega/RBM на функционирование и герметичность уплотнений
        • Материал уплотнений: EPDM
        • Рабочая среда: вода; водный раствор гликоля 50%
        • Точность расходомера: ± 10%