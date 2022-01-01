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Компрессор воздушный Denzel BCI4000-T/200
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Компрессоры
    Компрессор воздушный Denzel BCI4000-T/200
    Арт. О00000032970
    Компрессор воздушный Denzel BCI4000-T/200
    Компрессор воздушный Denzel BCI4000-T/200
    Компрессор воздушный Denzel BCI4000-T/200
    Компрессор воздушный Denzel BCI4000-T/200
    Компрессор воздушный Denzel BCI4000-T/200
    Компрессор воздушный Denzel BCI4000-T/200
    Компрессор воздушный Denzel BCI4000-T/200
    Компрессор воздушный Denzel BCI4000-T/200
    Компрессор воздушный Denzel BCI4000-T/200
    Компрессор воздушный Denzel BCI4000-T/200
      Компрессор воздушный Denzel BCI4000-T/200
      Компрессор воздушный Denzel BCI4000-T/200
      Компрессор воздушный Denzel BCI4000-T/200
      Компрессор воздушный Denzel BCI4000-T/200
      Компрессор воздушный Denzel BCI4000-T/200
      Компрессор воздушный Denzel BCI4000-T/200
      Компрессор воздушный Denzel BCI4000-T/200
      Компрессор воздушный Denzel BCI4000-T/200
      Компрессор воздушный Denzel BCI4000-T/200
      Компрессор воздушный Denzel BCI4000-T/200

      Компрессор воздушный Denzel BCI4000-T/200

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000032970

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Защита двигателя от перегрева
      		Да
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр, защита от перегрузок, спускной клапан
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Мощный 4,0 кВт компрессор Denzel BCI4000-T/200 используется для подачи сжатого воздуха к пневмоинструменту. Высокие показатели производительности на входе 690 л/мин позволяют использовать компрессор на стройке или в автомастерской. Благодаря увеличенному ресиверу 200 л к нему можно подключать пневмоинструмент с большим потреблением сжатого воздуха, например: пневмодрель, пневмошуруповерт, пневмоножницы по металлу. Большой ресурс и надежность обеспечивают встроенные системы защиты: при коротком замыкании и перегреве происходит аварийное отключение двигателя.

        Преимущества

        • Качественные детали повышают срок службы компрессора: чугунные коленвал и цилиндр, металлический корпус фильтра и штуцеры
        • Медная обмотка отличается высокой проводимостью и нагревается без последствий для себя в отличие от алюминиевой, за счет чего увеличивается ресурс двигателя
        • Прочный ресивер изготовленный из стальных листов толщиной 3,7 мм, что увеличивает срок его службы
        • Показатели мощности не снижаются благодаря фильтру с бумажным картриджем, который минимизирует сопротивление воздушному потоку
        • В поршневую систему поступает воздух без абразивных частиц - резиновый уплотнитель на фильтре не допускает подсосов
        • Компрессор оснащен сразу двумя манометрами, что позволяет отслеживать давление в ресивере и в пневмолинии
        • Оребренные трубы воздушной магистрали отличаются высоким ресурсом и повышают эффективность охлаждения
        • Конденсат не попадает в пневмолинию благодаря фильтру-влагоотделителю, что повышает качество сжатого воздуха
        • Компрессор можно свободно перемещать по площадке благодаря наличию ручки и колес