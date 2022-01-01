Компрессор воздушный Denzel BCI4000-T/200

Преимущества

Качественные детали повышают срок службы компрессора: чугунные коленвал и цилиндр, металлический корпус фильтра и штуцеры

Медная обмотка отличается высокой проводимостью и нагревается без последствий для себя в отличие от алюминиевой, за счет чего увеличивается ресурс двигателя

Прочный ресивер изготовленный из стальных листов толщиной 3,7 мм, что увеличивает срок его службы

Показатели мощности не снижаются благодаря фильтру с бумажным картриджем, который минимизирует сопротивление воздушному потоку

В поршневую систему поступает воздух без абразивных частиц - резиновый уплотнитель на фильтре не допускает подсосов

Компрессор оснащен сразу двумя манометрами, что позволяет отслеживать давление в ресивере и в пневмолинии

Оребренные трубы воздушной магистрали отличаются высоким ресурсом и повышают эффективность охлаждения

Конденсат не попадает в пневмолинию благодаря фильтру-влагоотделителю, что повышает качество сжатого воздуха

Компрессор можно свободно перемещать по площадке благодаря наличию ручки и колес

Мощный 4,0 кВт компрессор Denzel BCI4000-T/200 используется для подачи сжатого воздуха к пневмоинструменту. Высокие показатели производительности на входе 690 л/мин позволяют использовать компрессор на стройке или в автомастерской. Благодаря увеличенному ресиверу 200 л к нему можно подключать пневмоинструмент с большим потреблением сжатого воздуха, например: пневмодрель, пневмошуруповерт, пневмоножницы по металлу. Большой ресурс и надежность обеспечивают встроенные системы защиты: при коротком замыкании и перегреве происходит аварийное отключение двигателя.