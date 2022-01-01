Компрессор воздушный Denzel BCI4000-T/200
Арт. О00000032970
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Защита двигателя от перегрева
|Да
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр, защита от перегрузок, спускной клапан
- Мощный 4,0 кВт компрессор Denzel BCI4000-T/200 используется для подачи сжатого воздуха к пневмоинструменту. Высокие показатели производительности на входе 690 л/мин позволяют использовать компрессор на стройке или в автомастерской. Благодаря увеличенному ресиверу 200 л к нему можно подключать пневмоинструмент с большим потреблением сжатого воздуха, например: пневмодрель, пневмошуруповерт, пневмоножницы по металлу. Большой ресурс и надежность обеспечивают встроенные системы защиты: при коротком замыкании и перегреве происходит аварийное отключение двигателя.
Преимущества
- Качественные детали повышают срок службы компрессора: чугунные коленвал и цилиндр, металлический корпус фильтра и штуцеры
- Медная обмотка отличается высокой проводимостью и нагревается без последствий для себя в отличие от алюминиевой, за счет чего увеличивается ресурс двигателя
- Прочный ресивер изготовленный из стальных листов толщиной 3,7 мм, что увеличивает срок его службы
- Показатели мощности не снижаются благодаря фильтру с бумажным картриджем, который минимизирует сопротивление воздушному потоку
- В поршневую систему поступает воздух без абразивных частиц - резиновый уплотнитель на фильтре не допускает подсосов
- Компрессор оснащен сразу двумя манометрами, что позволяет отслеживать давление в ресивере и в пневмолинии
- Оребренные трубы воздушной магистрали отличаются высоким ресурсом и повышают эффективность охлаждения
- Конденсат не попадает в пневмолинию благодаря фильтру-влагоотделителю, что повышает качество сжатого воздуха
- Компрессор можно свободно перемещать по площадке благодаря наличию ручки и колес