Косилка роторная навесная CHAMPION С3047

Ширина кошения за один проход составляет 80 см.

Запрещается использовать косилку для срезания камыша.

Для мотокультиваторов BC9713/BC9714.

Косилка роторная навесная Champion предназначена для скашивания травы при непрофессиональном использовании. Кроме того, она может быть использована для скашивания зерновых культур и мелкого одиночного кустарника. Особенности и преимущества: