Косилка роторная навесная CHAMPION С3047
Арт. champion_2979
Характеристики
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Производитель
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Тип навесного оборудования
|косилка
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Вес, кг
|25
- Косилка роторная навесная Champion предназначена для скашивания травы при непрофессиональном использовании. Кроме того, она может быть использована для скашивания зерновых культур и мелкого одиночного кустарника. Особенности и преимущества:
- Ширина кошения за один проход составляет 80 см.
- Запрещается использовать косилку для срезания камыша.
- Для мотокультиваторов BC9713/BC9714.