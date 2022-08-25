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Косилка роторная навесная CHAMPION С3047
4.0
1
Найти аналог
Навесное оборудование
    Косилка роторная навесная CHAMPION С3047
    Арт. champion_2979
    4.0
    1
    Косилка роторная навесная CHAMPION С3047

      Косилка роторная навесная CHAMPION С3047

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. champion_2979
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Тип навесного оборудования
      		косилка
      Вес, кг
      		25
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Косилка роторная навесная Champion предназначена для скашивания травы при непрофессиональном использовании. Кроме того, она может быть использована для скашивания зерновых культур и мелкого одиночного кустарника. Особенности и преимущества:
        • Ширина кошения за один проход составляет 80 см.
        • Запрещается использовать косилку для срезания камыша.
        • Для мотокультиваторов BC9713/BC9714.