Электрический котел Эван ЭПО-4 (220 В)
Арт. X40080
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Наличие насоса
|Нет
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Встроенный расширительный бак
|Нет
- Электрический котел Эван ЭПО-4 найдет свое применение в любом помещении, будь то жилая, административная или производственная территория. С мощностью в четыре килоВатта котел легко отопит комнату площадью до сорока квадратных метров. Температура регулируется от тридцати до восьмидесяти пяти градусов выше нуля. Он легкий, имеет удобную цилиндрическую форму и монтируется на пол, а потому не займет много пространства. Управляется дистанционно с помощью входящего в комплект пульта. Имеет эффективную систему предохраняющую от перегрева, встроенный стабилизатор температуры. Отличительной особенностью котла Эван ЭПО 4 кВт является высокий коэффициент производительности, что позволяет прибору потреблять меньше энергии. Также котел покрыт специальным составом, защищающим его от ржавления и пролонгирует срок работы оборудования.
Преимущества
- Компактный
- Весит меньше 10 кг
- Легко устанавливается
- Не ржавеет и не перегревается
- Надежный и экономный
Комплектация
- Электрокотел ЭВАН ЭПО 4
- Пульт управления ЭПО-М1
- Технический паспорт