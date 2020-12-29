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Электрический котел Эван ЭПО-4 (220 В)
5.0
1
Найти аналог
Электрические котлы
    Электрический котел Эван ЭПО-4 (220 В)
    Арт. X40080
    5.0
    1
    Электрический котел Эван ЭПО-4 (220 В)
    Электрический котел Эван ЭПО-4 (220 В)
    Электрический котел Эван ЭПО-4 (220 В)
      Электрический котел Эван ЭПО-4 (220 В)
      Электрический котел Эван ЭПО-4 (220 В)
      Электрический котел Эван ЭПО-4 (220 В)

      Электрический котел Эван ЭПО-4 (220 В)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X40080
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Эван
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Наличие насоса
      		Нет
      Встроенный расширительный бак
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический котел Эван ЭПО-4 найдет свое применение в любом помещении, будь то жилая, административная или производственная территория. С мощностью в четыре килоВатта котел легко отопит комнату площадью до сорока квадратных метров. Температура регулируется от тридцати до восьмидесяти пяти градусов выше нуля. Он легкий, имеет удобную цилиндрическую форму и монтируется на пол, а потому не займет много пространства. Управляется дистанционно с помощью входящего в комплект пульта. Имеет эффективную систему предохраняющую от перегрева, встроенный стабилизатор температуры. Отличительной особенностью котла Эван ЭПО 4 кВт является высокий коэффициент производительности, что позволяет прибору потреблять меньше энергии. Также котел покрыт специальным составом, защищающим его от ржавления и пролонгирует срок работы оборудования.

        Преимущества

        • Компактный
        • Весит меньше 10 кг
        • Легко устанавливается
        • Не ржавеет и не перегревается
        • Надежный и экономный

        Комплектация

        • Электрокотел ЭВАН ЭПО 4
        • Пульт управления ЭПО-М1
        • Технический паспорт