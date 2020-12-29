Электрический котел Эван ЭПО-4 (220 В)

Электрический котел Эван ЭПО-4 найдет свое применение в любом помещении, будь то жилая, административная или производственная территория. С мощностью в четыре килоВатта котел легко отопит комнату площадью до сорока квадратных метров. Температура регулируется от тридцати до восьмидесяти пяти градусов выше нуля. Он легкий, имеет удобную цилиндрическую форму и монтируется на пол, а потому не займет много пространства. Управляется дистанционно с помощью входящего в комплект пульта. Имеет эффективную систему предохраняющую от перегрева, встроенный стабилизатор температуры. Отличительной особенностью котла Эван ЭПО 4 кВт является высокий коэффициент производительности, что позволяет прибору потреблять меньше энергии. Также котел покрыт специальным составом, защищающим его от ржавления и пролонгирует срок работы оборудования.

Преимущества

Компактный

Весит меньше 10 кг

Легко устанавливается

Не ржавеет и не перегревается

Надежный и экономный

Комплектация