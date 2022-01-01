Котел газовый Baxi MAIN-5 24F 68213

Котел газовый Baxi MAIN-5 24F - управляется электронным образом, оснащен дисплеем и имеет порт для подключения дополнительных устройств (чаще всего термостаты, программаторы, пульты ДУ и пр.). Плюсом электронной системы является то, что она не требует постоянного присутствия человека и позволяет существенно экономить топливо, минус — она сложнее механической и зависит от перепадов напряжения, т.е. может выйти из строя при скачках.

Преимущества

Двухконтурный агрегат с закрытой камерой сгорания

Котел адаптирован к российским условиям эксплуатации

Газовая система

Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС

Котлы адаптированы к российским условиям. Устойчиво работают при понижении входного давления природного газа до 4 мбар в диапазоне питающего напряжения 170-270 В

Повышенная адаптивность котла к условиям, отличающимся от нормированных

Плавное электронное зажигание

Рассекатели пламени горелки сделаны из нержавеющей стали

Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе

Гидравлическая система

Битермический теплообменник

Энергосберегающий циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком

Поплавковый датчик протока горячей воды

Манометр

Автоматический байпас

Фильтр на входе холодной воды

Постциркуляция насоса

Температурный контроль

Два диапазона регулирования температуры в системе отопления 35-80 и 35-45 градусов (режим "теплые полы")

Встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры)

Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС

Цифровая индикация температуры

Возможность подключения комнатного термостата и программируемого таймера

Устройства контроля и безопасности