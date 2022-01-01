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Котел газовый Baxi MAIN-5 24F 68213
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Газовые котлы
    Котел газовый Baxi MAIN-5 24F 68213
    Арт. X130501260
    Котел газовый Baxi MAIN-5 24F 68213

      Котел газовый Baxi MAIN-5 24F 68213

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X130501260

      Характеристики

      Производитель
      		Baxi
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Тип тяги
      		естественная
      Производительность ГВС, л/мин
      		9.8
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Котел газовый Baxi MAIN-5 24F - управляется электронным образом, оснащен дисплеем и имеет порт для подключения дополнительных устройств (чаще всего термостаты, программаторы, пульты ДУ и пр.). Плюсом электронной системы является то, что она не требует постоянного присутствия человека и позволяет существенно экономить топливо, минус — она сложнее механической и зависит от перепадов напряжения, т.е. может выйти из строя при скачках. 

        Преимущества

        • Двухконтурный агрегат с закрытой камерой сгорания
        • Котел адаптирован к российским условиям эксплуатации

        Газовая система

        • Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС
        • Котлы адаптированы к российским условиям. Устойчиво работают при понижении входного давления природного газа до 4 мбар в диапазоне питающего напряжения 170-270 В
        • Повышенная адаптивность котла к условиям, отличающимся от нормированных
        • Плавное электронное зажигание
        • Рассекатели пламени горелки сделаны из нержавеющей стали
        • Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе

        Гидравлическая система

        • Битермический теплообменник
        • Энергосберегающий циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком
        • Поплавковый датчик протока горячей воды
        • Манометр
        • Автоматический байпас
        • Фильтр на входе холодной воды
        • Постциркуляция насоса

        Температурный контроль

        • Два диапазона регулирования температуры в системе отопления 35-80 и 35-45 градусов (режим "теплые полы")
        • Встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры)
        • Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС
        • Цифровая индикация температуры
        • Возможность подключения комнатного термостата и программируемого таймера

        Устройства контроля и безопасности

        • Электронная защита от образования накипи
        • Возможность вывода сигнала о блокировке на пульт диспетчера
        • Ионизационный контроль наличия пламени
        • Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24 ч)
        • Защитный термостат от перегрева воды в теплообменнике
        • Обновленная система контроля тяги по току ионизации и температуре дымовых газов с вентилятором регулируемой производительности
        • Прессостат в системе отопления — срабатывает при недостатке давления воды
        • Предохранительный клапан в контуре отопления (3 бар.)
        • Система защиты от замерзания