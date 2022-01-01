Котел газовый Baxi MAIN-5 24F 68213
Арт. X130501260
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Тип тяги
|естественная
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Производительность ГВС, л/мин
|9.8
- Котел газовый Baxi MAIN-5 24F - управляется электронным образом, оснащен дисплеем и имеет порт для подключения дополнительных устройств (чаще всего термостаты, программаторы, пульты ДУ и пр.). Плюсом электронной системы является то, что она не требует постоянного присутствия человека и позволяет существенно экономить топливо, минус — она сложнее механической и зависит от перепадов напряжения, т.е. может выйти из строя при скачках.
Преимущества
- Двухконтурный агрегат с закрытой камерой сгорания
- Котел адаптирован к российским условиям эксплуатации
Газовая система
- Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС
- Котлы адаптированы к российским условиям. Устойчиво работают при понижении входного давления природного газа до 4 мбар в диапазоне питающего напряжения 170-270 В
- Повышенная адаптивность котла к условиям, отличающимся от нормированных
- Плавное электронное зажигание
- Рассекатели пламени горелки сделаны из нержавеющей стали
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе
Гидравлическая система
- Битермический теплообменник
- Энергосберегающий циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком
- Поплавковый датчик протока горячей воды
- Манометр
- Автоматический байпас
- Фильтр на входе холодной воды
- Постциркуляция насоса
Температурный контроль
- Два диапазона регулирования температуры в системе отопления 35-80 и 35-45 градусов (режим "теплые полы")
- Встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры)
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС
- Цифровая индикация температуры
- Возможность подключения комнатного термостата и программируемого таймера
Устройства контроля и безопасности
- Электронная защита от образования накипи
- Возможность вывода сигнала о блокировке на пульт диспетчера
- Ионизационный контроль наличия пламени
- Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24 ч)
- Защитный термостат от перегрева воды в теплообменнике
- Обновленная система контроля тяги по току ионизации и температуре дымовых газов с вентилятором регулируемой производительности
- Прессостат в системе отопления — срабатывает при недостатке давления воды
- Предохранительный клапан в контуре отопления (3 бар.)
- Система защиты от замерзания