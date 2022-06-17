Полотно по металлу Kraftool 15942-24-S10 Alligator-24 (300 мм, 24 TPI, цена за 1 шт.)

Преимущества

Максимальную производительность резания обеспечивает материал полотна "Bi-Metal" и разводка отдельно каждого зуба

Шаг зубьев - 24 зуб/дюйм

Полотно по металлу "KRAFT-FLEX" KRAFTOOL 15942-24-S10 является сменным инструментом и используется совместно с ножовкой для резки металла.