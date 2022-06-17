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Полотно по металлу Kraftool 15942-24-S10 Alligator-24 (300 мм, 24 TPI, цена за 1 шт.)
5.0
2
1 350 ₽
Полотна для ручных ножовок
    Полотно по металлу Kraftool 15942-24-S10 Alligator-24 (300 мм, 24 TPI, цена за 1 шт.)
    Арт. Х130588
    5.0
    2
    Полотно по металлу Kraftool 15942-24-S10 Alligator-24 (300 мм, 24 TPI, цена за 1 шт.)

      Полотно по металлу Kraftool 15942-24-S10 Alligator-24 (300 мм, 24 TPI, цена за 1 шт.)

      1 350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х130588
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Kraftool
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Назначение по материалу
      		металл
      Количество в наборе, шт
      		1
      Все характеристики
      1 350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Полотно по металлу "KRAFT-FLEX" KRAFTOOL 15942-24-S10 является сменным инструментом и используется совместно с ножовкой для резки металла.

        Преимущества

        • Максимальную производительность резания обеспечивает материал полотна "Bi-Metal" и разводка отдельно каждого зуба
        • Шаг зубьев - 24 зуб/дюйм