Полотно по металлу Kraftool 15942-24-S10 Alligator-24 (300 мм, 24 TPI, цена за 1 шт.)
Арт. Х130588
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Германия
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Назначение по материалу
|металл
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Количество в наборе, шт
|1
- Полотно по металлу "KRAFT-FLEX" KRAFTOOL 15942-24-S10 является сменным инструментом и используется совместно с ножовкой для резки металла.
Преимущества
- Максимальную производительность резания обеспечивает материал полотна "Bi-Metal" и разводка отдельно каждого зуба
- Шаг зубьев - 24 зуб/дюйм