Боковые кусачки 3501023 (200 мм)

Преимущества

Двухкомпонентные чехлы на рукоятках обеспечивают безопасную работу и защиту от удара током

Губки из качественной высокоуглеродистой стали отличаются прочностью, долгим сроком службы и имеют специальное антикоррозийное покрытие

Превосходная заточка лезвий обеспечивает максимально аккуратный и чистый рез

Диагональные кусачки из полированной стали CS (200 мм) - удобный ручной инструмент, который используется при работе с электроникой под напряжением. С помощью кусачек можно легко перерезать проволоку и кабели любой жёсткости.