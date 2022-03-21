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Боковые кусачки 3501023 (200 мм)
5.0
2
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Бокорезы
    Боковые кусачки 3501023 (200 мм)
    Арт. Х130710377
    5.0
    2
    Боковые кусачки 3501023 (200 мм)

      Боковые кусачки 3501023 (200 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х130710377
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		T4P
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Длина, мм
      		200
      Материал губок
      		сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Диагональные кусачки из полированной стали CS (200 мм) - удобный ручной инструмент, который используется при работе с электроникой под напряжением. С помощью кусачек можно легко перерезать проволоку и кабели любой жёсткости.

        Преимущества

        • Двухкомпонентные чехлы на рукоятках обеспечивают безопасную работу и защиту от удара током
        • Губки из качественной высокоуглеродистой стали отличаются прочностью, долгим сроком службы и имеют специальное антикоррозийное покрытие
        • Превосходная заточка лезвий обеспечивает максимально аккуратный и чистый рез