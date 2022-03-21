Боковые кусачки 3501023 (200 мм)
Арт. Х130710377
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Длина, мм
|200
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Материал губок
|сталь
- Диагональные кусачки из полированной стали CS (200 мм) - удобный ручной инструмент, который используется при работе с электроникой под напряжением. С помощью кусачек можно легко перерезать проволоку и кабели любой жёсткости.
Преимущества
- Двухкомпонентные чехлы на рукоятках обеспечивают безопасную работу и защиту от удара током
- Губки из качественной высокоуглеродистой стали отличаются прочностью, долгим сроком службы и имеют специальное антикоррозийное покрытие
- Превосходная заточка лезвий обеспечивает максимально аккуратный и чистый рез