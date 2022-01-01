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Отвертка диэлектрическая КВТ Профи 78608, SL3х100
150 ₽
Отвертки
    Отвертка диэлектрическая КВТ Профи 78608, SL3х100
    Арт. О00000006370
    Отвертка диэлектрическая КВТ Профи 78608, SL3х100

      Отвертка диэлектрическая КВТ Профи 78608, SL3х100

      150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000006370

      Характеристики

      Производитель
      		КВТ
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.08
      Габариты, мм
      		190x40x30
      Все характеристики
      150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Отвертка диэлектрическая КВТ Профи 78608 представляет собой инструмент для работы под напряжением до 1000 В. Отличается надёжностью, прочностью и долговечностью. Оснащена удобной рукояткой.

        Преимущества

        • Для работ под напряжением до 1000В
        • Намагниченные наконечники
        • Двухкомпонентная нескользящая рукоятка
        • Рукоятка с защитой от скатывания
        • Маркировка профиля на торце рукоятки