Отвертка диэлектрическая КВТ Профи 78608, SL3х100

Преимущества

Для работ под напряжением до 1000В

Намагниченные наконечники

Двухкомпонентная нескользящая рукоятка

Рукоятка с защитой от скатывания

Маркировка профиля на торце рукоятки

Отвертка диэлектрическая КВТ Профи 78608 представляет собой инструмент для работы под напряжением до 1000 В. Отличается надёжностью, прочностью и долговечностью. Оснащена удобной рукояткой.