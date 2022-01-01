Отвертка диэлектрическая КВТ Профи 78608, SL3х100
Арт. О00000006370
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.08
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Габариты, мм
|190x40x30
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- Отвертка диэлектрическая КВТ Профи 78608 представляет собой инструмент для работы под напряжением до 1000 В. Отличается надёжностью, прочностью и долговечностью. Оснащена удобной рукояткой.
Преимущества
- Для работ под напряжением до 1000В
- Намагниченные наконечники
- Двухкомпонентная нескользящая рукоятка
- Рукоятка с защитой от скатывания
- Маркировка профиля на торце рукоятки