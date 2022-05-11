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Двухраструбная муфта Контур 072301050000 (50 мм)
5.0
3
60 ₽
Канализационные муфты и переходники
    Двухраструбная муфта Контур 072301050000 (50 мм)
    Арт. X1697610
    5.0
    3
    Двухраструбная муфта Контур 072301050000 (50 мм)

      Двухраструбная муфта Контур 072301050000 (50 мм)

      60 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1697610
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Контур
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Цвет
      		серый
      Вес, кг
      		0.037
      Все характеристики
      60 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Применяется для монтажа безнапорных канализационных трубопроводов внутренних систем канализации зданий и сооружений различного назначения. Муфта имеет двухраструбную конструкцию и укомплектована уплотнительными двухлепестковыми резиновыми кольцами, которые обеспечивает высокую надежность и герметичность соединений.

        Преимущества

        • Надежность
        • Износостойкость