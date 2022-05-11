Двухраструбная муфта Контур 072301050000 (50 мм)

Преимущества

Надежность

Износостойкость

Применяется для монтажа безнапорных канализационных трубопроводов внутренних систем канализации зданий и сооружений различного назначения. Муфта имеет двухраструбную конструкцию и укомплектована уплотнительными двухлепестковыми резиновыми кольцами, которые обеспечивает высокую надежность и герметичность соединений.