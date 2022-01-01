Циркуляционный насос Belamos BRS25/6G

Преимущества

Циркуляционный насос предназначен для перекачивания жидкости в системе трубопроводов

Используется в системах отопления, кондиционирования, обогрева полов (теплый пол)

Насос работает практически бесшумно (уровень шума 40 дБ(А)

Имеет низкое энергопотребление и небольшие габариты

Предусмотрена защита двигателя от перегрузки не требуется

Уплотнения: керамические

Рабочая жидкость омывает подшипники скольжения и охлаждает их и ротор

Не требуется уплотнения для вал

Режим работы мотора: S1 (продолжительный)

Циркуляционный насос БЕЛАМОС BRS25/6G (180 мм) используется для работы в системах отопления со стабильным или незначительно изменяющимся расходом воды. При помощи специального переключателя можно установить оптимальный режим работы насоса. Максимальная температура жидкости составляет 110 градусов. Насос имеет низкое энергопотребление и небольшие габариты.