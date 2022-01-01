Циркуляционный насос Belamos BRS25/6G
Арт. X16946181
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Высокий напор
|Нет
|
Для повышения давления
|Нет
- Циркуляционный насос БЕЛАМОС BRS25/6G (180 мм) используется для работы в системах отопления со стабильным или незначительно изменяющимся расходом воды. При помощи специального переключателя можно установить оптимальный режим работы насоса. Максимальная температура жидкости составляет 110 градусов. Насос имеет низкое энергопотребление и небольшие габариты.
Преимущества
- Циркуляционный насос предназначен для перекачивания жидкости в системе трубопроводов
- Используется в системах отопления, кондиционирования, обогрева полов (теплый пол)
- Насос работает практически бесшумно (уровень шума 40 дБ(А)
- Имеет низкое энергопотребление и небольшие габариты
- Предусмотрена защита двигателя от перегрузки не требуется
- Уплотнения: керамические
- Рабочая жидкость омывает подшипники скольжения и охлаждает их и ротор
- Не требуется уплотнения для вал
- Режим работы мотора: S1 (продолжительный)