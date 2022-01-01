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Циркуляционный насос Belamos BRS25/6G
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Циркуляционные насосы
    Циркуляционный насос Belamos BRS25/6G
    Арт. X16946181
    Циркуляционный насос Belamos BRS25/6G
    Циркуляционный насос Belamos BRS25/6G
    Циркуляционный насос Belamos BRS25/6G
    Циркуляционный насос Belamos BRS25/6G
      Циркуляционный насос Belamos BRS25/6G
      Циркуляционный насос Belamos BRS25/6G
      Циркуляционный насос Belamos BRS25/6G
      Циркуляционный насос Belamos BRS25/6G

      Циркуляционный насос Belamos BRS25/6G

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X16946181

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Циркуляционный насос БЕЛАМОС BRS25/6G (180 мм) используется для работы в системах отопления со стабильным или незначительно изменяющимся расходом воды. При помощи специального переключателя можно установить оптимальный режим работы насоса. Максимальная температура жидкости составляет 110 градусов. Насос имеет низкое энергопотребление и небольшие габариты.

        Преимущества 

        • Циркуляционный насос предназначен для перекачивания жидкости в системе трубопроводов
        • Используется в системах отопления, кондиционирования, обогрева полов (теплый пол)
        • Насос работает практически бесшумно (уровень шума 40 дБ(А)
        • Имеет низкое энергопотребление и небольшие габариты
        • Предусмотрена защита двигателя от перегрузки не требуется
        • Уплотнения: керамические
        • Рабочая жидкость омывает подшипники скольжения и охлаждает их и ротор
        • Не требуется уплотнения для вал
        • Режим работы мотора: S1 (продолжительный)