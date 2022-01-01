Насос циркуляционный GRUNDFOS UPS 25-60 130

Преимущества

Широкий диапазон параметров

Высокая экономичность

Низкий уровень шума

Простое электрическое подключение

Длительный срок службы

Циркуляционный насос GRUNDFOS UPS 25-60 130 используется в закрытых и открытых системах домового водоснабжения, отопления для ускорения циркуляции горячей воды. Двигатель насоса имеет защиту от перегревания, что обеспечивает долгий срок службы. Циркуляционный насос может работать постоянно - по таймеру, или подстраиваться под текущие потребности системы. Предназначен для интенсивной и длительной работы.