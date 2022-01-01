Насос циркуляционный GRUNDFOS UPS 25-60 130
Арт. X1694602
Характеристики
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Производитель
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Частота, Гц
|50
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
- Циркуляционный насос GRUNDFOS UPS 25-60 130 используется в закрытых и открытых системах домового водоснабжения, отопления для ускорения циркуляции горячей воды. Двигатель насоса имеет защиту от перегревания, что обеспечивает долгий срок службы. Циркуляционный насос может работать постоянно - по таймеру, или подстраиваться под текущие потребности системы. Предназначен для интенсивной и длительной работы.
Преимущества
- Широкий диапазон параметров
- Высокая экономичность
- Низкий уровень шума
- Простое электрическое подключение
- Длительный срок службы