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Насос циркуляционный GRUNDFOS UPS 25-60 130
Найти аналог
Циркуляционные насосы
    Насос циркуляционный GRUNDFOS UPS 25-60 130
    Арт. X1694602
    Насос циркуляционный GRUNDFOS UPS 25-60 130
    Насос циркуляционный GRUNDFOS UPS 25-60 130
    Насос циркуляционный GRUNDFOS UPS 25-60 130
    Насос циркуляционный GRUNDFOS UPS 25-60 130
      Насос циркуляционный GRUNDFOS UPS 25-60 130
      Насос циркуляционный GRUNDFOS UPS 25-60 130
      Насос циркуляционный GRUNDFOS UPS 25-60 130
      Насос циркуляционный GRUNDFOS UPS 25-60 130

      Насос циркуляционный GRUNDFOS UPS 25-60 130

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X1694602

      Характеристики

      Производитель
      		Grundfos
      Частота, Гц
      		50
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Циркуляционный насос GRUNDFOS UPS 25-60 130 используется в закрытых и открытых системах домового водоснабжения, отопления  для ускорения циркуляции горячей воды. Двигатель насоса имеет защиту от перегревания, что обеспечивает долгий срок службы. Циркуляционный насос может работать постоянно - по таймеру, или подстраиваться под текущие потребности системы. Предназначен для интенсивной и длительной работы.

        Преимущества 

        • Широкий диапазон параметров
        • Высокая экономичность
        • Низкий уровень шума
        • Простое электрическое подключение
        • Длительный срок службы