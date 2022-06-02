Скважинный насос Grundfos SQE 2-70 96510152

Купить насос GRUNDFOS sqe можно для подачи чистой воды в загородные дома, дачи и коттеджи, а также перекачивания в небольшие водопроводные станции и ирригаторы. Несмотря на скромный диаметр - около семи с половиной сантиметров - этот прибор без особого труда откачивает грунтовую воду, сохраняя свой высокий коэффициент полезного действия вне зависимости от типа установки. Его монтаж может быть горизонтальным, вертикальным, и даже в наклонном положении. Оборудованный нержавеющим стальным корпусом, не тонущими в воде колесами, надежным обратным клапаном, системой плавного запуска и защитой электродвигателя, насос скважинный грундфос sqe 2 70 готов к работе в любых условиях. Его двигатель, оснащенный магнитами, не потребляет много электроэнергии, и при этом обладает высокой производительностью. Благодаря встроенному фильтру на всасывающей части, насос может эксплуатироваться и для переноса питьевой воды. На случай истощения источника воды в насосе присутствует механизм защиты от работы на сухом ходу, что позволяет не устанавливать дополнительные защитные меры.

Преимущества

Детали насоса из нержавеющей стали

Возможность перекачки питьевой воды

Фильтрация посторонних включений

Небольшие размеры и вес

Устойчив к небольшому содержанию песка (до 50 г/м)

Керамические подшипники

Износостойкость

Практичность

Экономичность

Комплектация