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Скважинный насос Grundfos SQE 2-70 96510152
5.0
1
Найти аналог
Погружные насосы для колодцев и скважин
    Скважинный насос Grundfos SQE 2-70 96510152
    Арт. О00000002854
    5.0
    1
    Скважинный насос Grundfos SQE 2-70 96510152
    Скважинный насос Grundfos SQE 2-70 96510152
    Скважинный насос Grundfos SQE 2-70 96510152
    Скважинный насос Grundfos SQE 2-70 96510152
    Скважинный насос Grundfos SQE 2-70 96510152
    Скважинный насос Grundfos SQE 2-70 96510152
    Скважинный насос Grundfos SQE 2-70 96510152
    Скважинный насос Grundfos SQE 2-70 96510152
    Скважинный насос Grundfos SQE 2-70 96510152
    Скважинный насос Grundfos SQE 2-70 96510152
    Скважинный насос Grundfos SQE 2-70 96510152
    Скважинный насос Grundfos SQE 2-70 96510152

    Скважинный насос Grundfos SQE 2-70 96510152

    Найти аналог
    Нет в наличии
    24 месяца гарантии
    Арт. О00000002854
    5.0
    1

    Характеристики

    Производитель
    		Grundfos
    Высота подъема, м
    		89
    Мощность, Вт
    		1150
    Производительность, л/мин
    		56.6
    Трубное соединение, дюйм
    		внешняя G1 1/4
    Макс. допустимая температура жидкости, °С
    		35
    Диаметр насоса, мм
    		74
    Вид насоса
    		скважинный
    Глубина всасывания/погружения, м
    		150
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    24 месяца гарантии

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    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
    • Купить насос GRUNDFOS sqe можно для подачи чистой воды в загородные дома, дачи и коттеджи, а также перекачивания в небольшие водопроводные станции и ирригаторы. Несмотря на скромный диаметр - около семи с половиной сантиметров - этот прибор без особого труда откачивает грунтовую воду, сохраняя свой высокий коэффициент полезного действия вне зависимости от типа установки. Его монтаж может быть горизонтальным, вертикальным, и даже в наклонном положении. Оборудованный нержавеющим стальным корпусом, не тонущими в воде колесами, надежным обратным клапаном, системой плавного запуска и защитой электродвигателя, насос скважинный грундфос sqe 2 70 готов к работе в любых условиях. Его двигатель, оснащенный магнитами, не потребляет много электроэнергии, и при этом обладает высокой производительностью. Благодаря встроенному фильтру на всасывающей части, насос может эксплуатироваться и для переноса питьевой воды. На случай истощения источника воды в насосе присутствует механизм защиты от работы на сухом ходу, что позволяет не устанавливать дополнительные защитные меры.

      Преимущества

      • Детали насоса из нержавеющей стали
      • Возможность перекачки питьевой воды
      • Фильтрация посторонних включений
      • Небольшие размеры и вес
      • Устойчив к небольшому содержанию песка (до 50 г/м)
      • Керамические подшипники
      • Износостойкость
      • Практичность
      • Экономичность

      Комплектация

      • Насос
      • Инструкция по эксплуатации
      • Гарантийный талон
      • Упаковка