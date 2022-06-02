Скважинный насос Grundfos SQE 2-70 96510152
Арт. О00000002854
Характеристики
С этим товаром смотрят
- Купить насос GRUNDFOS sqe можно для подачи чистой воды в загородные дома, дачи и коттеджи, а также перекачивания в небольшие водопроводные станции и ирригаторы. Несмотря на скромный диаметр - около семи с половиной сантиметров - этот прибор без особого труда откачивает грунтовую воду, сохраняя свой высокий коэффициент полезного действия вне зависимости от типа установки. Его монтаж может быть горизонтальным, вертикальным, и даже в наклонном положении. Оборудованный нержавеющим стальным корпусом, не тонущими в воде колесами, надежным обратным клапаном, системой плавного запуска и защитой электродвигателя, насос скважинный грундфос sqe 2 70 готов к работе в любых условиях. Его двигатель, оснащенный магнитами, не потребляет много электроэнергии, и при этом обладает высокой производительностью. Благодаря встроенному фильтру на всасывающей части, насос может эксплуатироваться и для переноса питьевой воды. На случай истощения источника воды в насосе присутствует механизм защиты от работы на сухом ходу, что позволяет не устанавливать дополнительные защитные меры.
Преимущества
- Детали насоса из нержавеющей стали
- Возможность перекачки питьевой воды
- Фильтрация посторонних включений
- Небольшие размеры и вес
- Устойчив к небольшому содержанию песка (до 50 г/м)
- Керамические подшипники
- Износостойкость
- Практичность
- Экономичность
Комплектация
- Насос
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Упаковка