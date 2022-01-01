Очки защитные ЗП-2 "Панорама" 30211

Преимущества

Форма защитного стекла: панорамное

Вид вентиляции: прямая

Регулируемая наголовная лента.

Вес - 105гр.

Возможно ношение с корригирующими очками.

Диапазон рабочих температур: -5°C +55°C

Закрытые защитные очки с прямой вентиляцией РОСОМЗ ЗП2 PANORAMA 30211 используются при выполнении работ с пневмо- и электроинструментом, станочной обработки твердых материалов. Широкий ремешок с регулировками надежно фиксирует изделие на голове. Корпус выполнен из мягкого материала - ПВХ пластиката. Очки хорошо проветриваются за счет системы вентиляции. Возможно ношение поверх корригирующих очков. Обеспечивают защиту глаз от абразива, капель жидкостей (в т.ч. химических растворов), УФ-излучения, от механического повреждения высокоскоростными летящими частицами (кроме мелких частиц и пыли) спереди, с боков и сверху.