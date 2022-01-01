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Очки защитные ЗП-2 "Панорама" 30211
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Очки
    Очки защитные ЗП-2 "Панорама" 30211
    Арт. X13280370

      Очки защитные ЗП-2 "Панорама" 30211

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13280370

      Характеристики

      Производитель
      		Росомз
      Защита от лазера
      		Нет
      Защита от паров и брызг
      		Нет
      Защита от летящих частиц
      		Нет
      Очки с диоптриями
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Закрытые защитные очки с прямой вентиляцией РОСОМЗ ЗП2 PANORAMA 30211 используются при выполнении работ с пневмо- и электроинструментом, станочной обработки твердых материалов.  Широкий ремешок с регулировками надежно фиксирует изделие на голове.  Корпус выполнен из мягкого материала - ПВХ пластиката. Очки хорошо проветриваются за счет системы вентиляции. Возможно ношение поверх корригирующих очков. Обеспечивают защиту глаз от абразива, капель жидкостей (в т.ч. химических растворов), УФ-излучения, от механического повреждения высокоскоростными летящими частицами (кроме мелких частиц и пыли) спереди, с боков и сверху.

        Преимущества

        • Форма защитного стекла: панорамное
        • Вид вентиляции: прямая
        • Регулируемая наголовная лента. 
        • Вес - 105гр.
        • Возможно ношение с корригирующими очками.
        • Диапазон рабочих температур: -5°C +55°C