Очки защитные ЗП-2 "Панорама" 30211
Арт. X13280370
Характеристики
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Производитель
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Защита от лазера
|Нет
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Защита от паров и брызг
|Нет
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Защита от летящих частиц
|Нет
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Очки с диоптриями
|Нет
- Закрытые защитные очки с прямой вентиляцией РОСОМЗ ЗП2 PANORAMA 30211 используются при выполнении работ с пневмо- и электроинструментом, станочной обработки твердых материалов. Широкий ремешок с регулировками надежно фиксирует изделие на голове. Корпус выполнен из мягкого материала - ПВХ пластиката. Очки хорошо проветриваются за счет системы вентиляции. Возможно ношение поверх корригирующих очков. Обеспечивают защиту глаз от абразива, капель жидкостей (в т.ч. химических растворов), УФ-излучения, от механического повреждения высокоскоростными летящими частицами (кроме мелких частиц и пыли) спереди, с боков и сверху.
Преимущества
- Форма защитного стекла: панорамное
- Вид вентиляции: прямая
- Регулируемая наголовная лента.
- Вес - 105гр.
- Возможно ношение с корригирующими очками.
- Диапазон рабочих температур: -5°C +55°C