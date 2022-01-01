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Оправка шпинделя Jet ISO30/MK2 для сверлильных патронов
Найти аналог
Переходные втулки и оправки
    Оправка шпинделя Jet ISO30/MK2 для сверлильных патронов
    Арт. jet_935
    Оправка шпинделя Jet ISO30/MK2 для сверлильных патронов
    Оправка шпинделя Jet ISO30/MK2 для сверлильных патронов
      Оправка шпинделя Jet ISO30/MK2 для сверлильных патронов
      Оправка шпинделя Jet ISO30/MK2 для сверлильных патронов

      Оправка шпинделя Jet ISO30/MK2 для сверлильных патронов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_935

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Цвет
      		серый
      Вес, кг
      		0.541
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Патрон шпинделя JET, имеющий переходные параметры ISO30/MK-2, является основной оснасткой, применяемой на фрезерном станке модель JVM-836TS, который выпускает компания JET. Оснастка применяется выполнения сверлильных работ широкого спектра на универсальном фрезерно-сверлильном оборудовании.

        Преимущества

        • Приспособление имеет переходные параметры и предназначено для установки и фиксирования режущих инструментов, сверл различного диаметра в шпиндель станка с конусом ISO 30
        • Патрон обеспечивает жесткую фиксацию сверл и другого режущего инструмента с хвостовой частью на конус Морзе 2 для последующей обработки заготовок
        • Надежная конструкция с большим ресурсом работы