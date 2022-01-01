Оправка шпинделя Jet ISO30/MK2 для сверлильных патронов
Арт. jet_935
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Цвет
|серый
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Вес, кг
|0.541
- Патрон шпинделя JET, имеющий переходные параметры ISO30/MK-2, является основной оснасткой, применяемой на фрезерном станке модель JVM-836TS, который выпускает компания JET. Оснастка применяется выполнения сверлильных работ широкого спектра на универсальном фрезерно-сверлильном оборудовании.
Преимущества
- Приспособление имеет переходные параметры и предназначено для установки и фиксирования режущих инструментов, сверл различного диаметра в шпиндель станка с конусом ISO 30
- Патрон обеспечивает жесткую фиксацию сверл и другого режущего инструмента с хвостовой частью на конус Морзе 2 для последующей обработки заготовок
- Надежная конструкция с большим ресурсом работы