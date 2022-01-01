Оправка шпинделя Jet ISO30/В16 для сверлильных патронов

Преимущества

Патрон применяется в качестве переходной оснастки для установки сверл и других режущих инструментов, хвостовая часть которых имеет конус B16

Обладая необходимыми параметрами, приспособление устанавливается в шпиндель фрезерно-сверлильного станка с конусом ISO30

Надежная конструкция с большим ресурсом работы

Патрон шпинделя JET с переходными параметрами ISO 30/B16 представляет собой элемент основной оснастки для выполнения сверлильных работ на фрезерно-сверлильном оборудовании, выпускаемым компанией JET. Приспособление рассчитано на обеспечение выполнения сверлильных и фрезерных работ широкого спектра на станке модели JVM-836TS.