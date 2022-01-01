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Оправка шпинделя Jet ISO30/В16 для сверлильных патронов
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Переходные втулки и оправки
    Оправка шпинделя Jet ISO30/В16 для сверлильных патронов
    Арт. jet_937
    Оправка шпинделя Jet ISO30/В16 для сверлильных патронов

      Оправка шпинделя Jet ISO30/В16 для сверлильных патронов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_937

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Цвет
      		серый
      Вес, кг
      		0.462
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Патрон шпинделя JET с переходными параметрами ISO 30/B16 представляет собой элемент основной оснастки для выполнения сверлильных работ на фрезерно-сверлильном оборудовании, выпускаемым компанией JET. Приспособление рассчитано на обеспечение выполнения сверлильных и фрезерных работ широкого спектра на станке модели JVM-836TS.

        Преимущества

        • Патрон применяется в качестве переходной оснастки для установки сверл и других режущих инструментов, хвостовая часть которых имеет конус B16
        • Обладая необходимыми параметрами, приспособление устанавливается в шпиндель фрезерно-сверлильного станка с конусом ISO30
        • Надежная конструкция с большим ресурсом работы