Оправка шпинделя Jet ISO30/В16 для сверлильных патронов
Арт. jet_937
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Цвет
|серый
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Вес, кг
|0.462
- Патрон шпинделя JET с переходными параметрами ISO 30/B16 представляет собой элемент основной оснастки для выполнения сверлильных работ на фрезерно-сверлильном оборудовании, выпускаемым компанией JET. Приспособление рассчитано на обеспечение выполнения сверлильных и фрезерных работ широкого спектра на станке модели JVM-836TS.
Преимущества
- Патрон применяется в качестве переходной оснастки для установки сверл и других режущих инструментов, хвостовая часть которых имеет конус B16
- Обладая необходимыми параметрами, приспособление устанавливается в шпиндель фрезерно-сверлильного станка с конусом ISO30
- Надежная конструкция с большим ресурсом работы