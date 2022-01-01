Втулка переходная Jet МК4/МК2
Арт. jet_899
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Цвет
|серый
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Вес, кг
|0.443
- Втулка переходная, имеющая переходные параметры JET MK-4/MK-2, представляет собой элемент дополнительной сменной оснастки, используемой для сверлильных работ на сверлильном оборудовании, выпускаемым компанией JET. Оснастка используется в качестве переходного приспособления для сверл и других режущих инструментов, имеющих коническую хвостовую часть с конусом Морзе 4. Переходная втулка рассчитана для работы на радиально-сверлильных станках серии JRD.
Преимущества
- Переходные параметры приспособления - с конуса Морзе 4 на конус Морзе 2
- Приспособление изготовлено из легированной стали марки 40Х, имеет хвостовую часть на конус Морзе 2 с лапкой
- В процессе использования втулки допускается радиальное биение в пределах 0,015 мм
- Надежная конструкция с большим ресурсом работы