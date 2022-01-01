Втулка переходная Jet МК4/МК2

Преимущества

Переходные параметры приспособления - с конуса Морзе 4 на конус Морзе 2

Приспособление изготовлено из легированной стали марки 40Х, имеет хвостовую часть на конус Морзе 2 с лапкой

В процессе использования втулки допускается радиальное биение в пределах 0,015 мм

Надежная конструкция с большим ресурсом работы

Втулка переходная, имеющая переходные параметры JET MK-4/MK-2, представляет собой элемент дополнительной сменной оснастки, используемой для сверлильных работ на сверлильном оборудовании, выпускаемым компанией JET. Оснастка используется в качестве переходного приспособления для сверл и других режущих инструментов, имеющих коническую хвостовую часть с конусом Морзе 4. Переходная втулка рассчитана для работы на радиально-сверлильных станках серии JRD.