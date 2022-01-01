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Втулка переходная Jet МК4/МК2
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Переходные втулки и оправки
    Втулка переходная Jet МК4/МК2
    Арт. jet_899
    Втулка переходная Jet МК4/МК2
    Втулка переходная Jet МК4/МК2
    Втулка переходная Jet МК4/МК2
    Втулка переходная Jet МК4/МК2
    Втулка переходная Jet МК4/МК2
    Втулка переходная Jet МК4/МК2
      Втулка переходная Jet МК4/МК2
      Втулка переходная Jet МК4/МК2
      Втулка переходная Jet МК4/МК2
      Втулка переходная Jet МК4/МК2
      Втулка переходная Jet МК4/МК2
      Втулка переходная Jet МК4/МК2

      Втулка переходная Jet МК4/МК2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_899

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Цвет
      		серый
      Вес, кг
      		0.443
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Втулка переходная, имеющая переходные параметры JET MK-4/MK-2, представляет собой элемент дополнительной сменной оснастки, используемой для сверлильных работ на сверлильном оборудовании, выпускаемым компанией JET. Оснастка используется в качестве переходного приспособления для сверл и других режущих инструментов, имеющих коническую хвостовую часть с конусом Морзе 4. Переходная втулка рассчитана для работы на радиально-сверлильных станках серии JRD.

        Преимущества

        • Переходные параметры приспособления - с конуса Морзе 4 на конус Морзе 2
        • Приспособление изготовлено из легированной стали марки 40Х, имеет хвостовую часть на конус Морзе 2 с лапкой
        • В процессе использования втулки допускается радиальное биение в пределах 0,015 мм
        • Надежная конструкция с большим ресурсом работы