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Втулка переходная Jet МК5/МК3
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Переходные втулки и оправки
    Втулка переходная Jet МК5/МК3
    Арт. jet_901
    Втулка переходная Jet МК5/МК3
    Втулка переходная Jet МК5/МК3
      Втулка переходная Jet МК5/МК3
      Втулка переходная Jet МК5/МК3

      Втулка переходная Jet МК5/МК3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_901

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Цвет
      		серый
      Вес, кг
      		1.192
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Втулка переходная JET, имеющая переходные параметры МК5/МК3, представляет собой элемент вспомогательной сменной оснастки, применяемой для работы на сверлильном оборудовании, выпускаемым компанией JET. Оснастка используется для работы на радиально-сверлильном оборудовании серии JRD в качестве переходного приспособления.

        Преимущества

        • Приспособление рассчитано на фиксацию сверл и других режущих инструментов с коническими хвостовиками на конус Морзе 5 в шпинделе станков, имеющих отверстия на конус Морзе 3
        • Приспособление изготовлено из легированной стали марки 40Х и допускает радиальное биение в процессе эксплуатации 0,015 мм
        • Надежная конструкция с большим ресурсом работы