Втулка переходная Jet МК5/МК3

Преимущества

Приспособление рассчитано на фиксацию сверл и других режущих инструментов с коническими хвостовиками на конус Морзе 5 в шпинделе станков, имеющих отверстия на конус Морзе 3

Приспособление изготовлено из легированной стали марки 40Х и допускает радиальное биение в процессе эксплуатации 0,015 мм

Надежная конструкция с большим ресурсом работы

Втулка переходная JET, имеющая переходные параметры МК5/МК3, представляет собой элемент вспомогательной сменной оснастки, применяемой для работы на сверлильном оборудовании, выпускаемым компанией JET. Оснастка используется для работы на радиально-сверлильном оборудовании серии JRD в качестве переходного приспособления.