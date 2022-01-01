Втулка переходная Jet МК5/МК3
Арт. jet_901
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Цвет
|серый
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Вес, кг
|1.192
- Втулка переходная JET, имеющая переходные параметры МК5/МК3, представляет собой элемент вспомогательной сменной оснастки, применяемой для работы на сверлильном оборудовании, выпускаемым компанией JET. Оснастка используется для работы на радиально-сверлильном оборудовании серии JRD в качестве переходного приспособления.
Преимущества
- Приспособление рассчитано на фиксацию сверл и других режущих инструментов с коническими хвостовиками на конус Морзе 5 в шпинделе станков, имеющих отверстия на конус Морзе 3
- Приспособление изготовлено из легированной стали марки 40Х и допускает радиальное биение в процессе эксплуатации 0,015 мм
- Надежная конструкция с большим ресурсом работы