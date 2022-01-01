Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Втулка переходная Jet МК3/МК2
Найти аналог
Переходные втулки и оправки
    Втулка переходная Jet МК3/МК2
    Арт. jet_873
    Втулка переходная Jet МК3/МК2
    Втулка переходная Jet МК3/МК2
    Втулка переходная Jet МК3/МК2
      Втулка переходная Jet МК3/МК2
      Втулка переходная Jet МК3/МК2
      Втулка переходная Jet МК3/МК2

      Втулка переходная Jet МК3/МК2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_873

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Цвет
      		серый
      Вес, кг
      		0.189
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Втулка переходная JET МК3/МК2 является узкоспециализированным приспособление, представляющим один из вариантов оснастки токарного оборудования компании JET. Переходная втулка обеспечивает надежный и удобный переход инструментов с коническими хвостовиками с конусами Морзе 2 и 3. Втулкой комплектуются токарные станки моделей GHB-1330A, GHB-1340A, GH-1440W-3, RML-1440 и RML-1440V на которых возможно выполнение сложных технологических процессов.

        Преимущества

        • Приспособление устанавливается на заднюю бабку станка вместе с инструментом
        • Втулка имеет числовую нумерацию, указывающую на сферу применения оснастки
        • Переходные параметры приспособления - с конуса Морзе 3 на конус Морзе 2
        • Втулка изготовлена из стали марки 40Х, имеет лапку на конус Морзе 1
        • Надежная конструкция с большим ресурсом работы