Преимущества

Приспособление устанавливается на заднюю бабку станка вместе с инструментом

Втулка имеет числовую нумерацию, указывающую на сферу применения оснастки

Переходные параметры приспособления - с конуса Морзе 3 на конус Морзе 2

Втулка изготовлена из стали марки 40Х, имеет лапку на конус Морзе 1

Надежная конструкция с большим ресурсом работы

Втулка переходная JET МК3/МК2 является узкоспециализированным приспособление, представляющим один из вариантов оснастки токарного оборудования компании JET. Переходная втулка обеспечивает надежный и удобный переход инструментов с коническими хвостовиками с конусами Морзе 2 и 3. Втулкой комплектуются токарные станки моделей GHB-1330A, GHB-1340A, GH-1440W-3, RML-1440 и RML-1440V на которых возможно выполнение сложных технологических процессов.