Втулка переходная Jet МК3/МК2
Арт. jet_873
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Цвет
|серый
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Вес, кг
|0.189
- Втулка переходная JET МК3/МК2 является узкоспециализированным приспособление, представляющим один из вариантов оснастки токарного оборудования компании JET. Переходная втулка обеспечивает надежный и удобный переход инструментов с коническими хвостовиками с конусами Морзе 2 и 3. Втулкой комплектуются токарные станки моделей GHB-1330A, GHB-1340A, GH-1440W-3, RML-1440 и RML-1440V на которых возможно выполнение сложных технологических процессов.
Преимущества
- Приспособление устанавливается на заднюю бабку станка вместе с инструментом
- Втулка имеет числовую нумерацию, указывающую на сферу применения оснастки
- Переходные параметры приспособления - с конуса Морзе 3 на конус Морзе 2
- Втулка изготовлена из стали марки 40Х, имеет лапку на конус Морзе 1
- Надежная конструкция с большим ресурсом работы