Дорн для сверлильного патрона Jet MK2/В16

Преимущества

Приспособление применяется в качестве оправки и обеспечивает установку сверлильного патрона, других приспособлений и инструментов с посадкой на конус В16

Оснастка фиксируется в шпиндели станка с конусом Морзе 2, которые имеются на сверлильном оборудовании

Приспособление выполнено из легированной стали и обеспечивает высокую точность обработки

Дорн для сверлильного патрона JET с переходными параметрами МК2/В16 представляет собой один из элементов сменной переходной оснастки, используемой для работы на радиально-сверлильных, сверлильных, фрезерных и токарных станках, выпускаемых компанией JET.