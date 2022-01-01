Грабли веерные стальные Palisad 410х1500 мм, 22 круглых зуба, стальной черенок
Арт. О00000014673
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип инструмента
|веерные грабли
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Черенок в комплекте
|Да
- Веерные усиленные грабли без черенка, 22 зуба PALISAD используются для ухода за придомовой территорией, садовым участком или лесопарковой зоной. Грабли справятся с очисткой газона и почвы от мусора, веток, сорняков, опавшей листвы и мн. др. Покрытие зубьев защищает веерные усиленные грабли без черенка, 22 зуба PALISAD 61701 от коррозии.