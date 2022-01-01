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Грабли веерные стальные Palisad 410х1500 мм, 22 круглых зуба, стальной черенок
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Грабли
    Грабли веерные стальные Palisad 410х1500 мм, 22 круглых зуба, стальной черенок
    Арт. О00000014673
    Грабли веерные стальные Palisad 410х1500 мм, 22 круглых зуба, стальной черенок

      Грабли веерные стальные Palisad 410х1500 мм, 22 круглых зуба, стальной черенок

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000014673

      Характеристики

      Производитель
      		Palisad
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип инструмента
      		веерные грабли
      Черенок в комплекте
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Веерные усиленные грабли без черенка, 22 зуба PALISAD используются для ухода за придомовой территорией, садовым участком или лесопарковой зоной. Грабли справятся с очисткой газона и почвы от мусора, веток, сорняков, опавшей листвы и мн. др. Покрытие зубьев защищает веерные усиленные грабли без черенка, 22 зуба PALISAD 61701 от коррозии.