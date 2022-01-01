Грабли веерные стальные Palisad 410х1500 мм, 22 круглых зуба, стальной черенок

Веерные усиленные грабли без черенка, 22 зуба PALISAD используются для ухода за придомовой территорией, садовым участком или лесопарковой зоной. Грабли справятся с очисткой газона и почвы от мусора, веток, сорняков, опавшей листвы и мн. др. Покрытие зубьев защищает веерные усиленные грабли без черенка, 22 зуба PALISAD 61701 от коррозии.