Пила цепная бензиновая Сибртех ПЦБ-5245
Арт. О00000033017
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|6.5
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Праймер
|Да
- Бензиновая цепная пила Сибртех предназначена для распиловки древесины различных пород
Преимущества
- Мощный и экономичный двигатель
- Надежный механизм сцепления
- Антивибрационная система
- Тормоз цепи
- Помпа подкачки топлива (праймер)
- Блокировка от случайного запуска
- Регулируемая система смазки цепи
- Стальной зубчатый упор