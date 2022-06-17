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Пила цепная бензиновая Сибртех ПЦБ-5245
5.0
2
Найти аналог
Бензопилы
    Пила цепная бензиновая Сибртех ПЦБ-5245
    Арт. О00000033017
    5.0
    2
    Пила цепная бензиновая Сибртех ПЦБ-5245
    Пила цепная бензиновая Сибртех ПЦБ-5245
    Пила цепная бензиновая Сибртех ПЦБ-5245
    Пила цепная бензиновая Сибртех ПЦБ-5245
    Пила цепная бензиновая Сибртех ПЦБ-5245
    Пила цепная бензиновая Сибртех ПЦБ-5245
    Пила цепная бензиновая Сибртех ПЦБ-5245
    Пила цепная бензиновая Сибртех ПЦБ-5245
    Пила цепная бензиновая Сибртех ПЦБ-5245
    Пила цепная бензиновая Сибртех ПЦБ-5245
      Пила цепная бензиновая Сибртех ПЦБ-5245
      Пила цепная бензиновая Сибртех ПЦБ-5245
      Пила цепная бензиновая Сибртех ПЦБ-5245
      Пила цепная бензиновая Сибртех ПЦБ-5245
      Пила цепная бензиновая Сибртех ПЦБ-5245
      Пила цепная бензиновая Сибртех ПЦБ-5245
      Пила цепная бензиновая Сибртех ПЦБ-5245
      Пила цепная бензиновая Сибртех ПЦБ-5245
      Пила цепная бензиновая Сибртех ПЦБ-5245
      Пила цепная бензиновая Сибртех ПЦБ-5245

      Пила цепная бензиновая Сибртех ПЦБ-5245

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033017
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		6.5
      Праймер
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензиновая цепная пила Сибртех предназначена для распиловки древесины различных пород

        Преимущества

        • Мощный и экономичный двигатель
        • Надежный механизм сцепления
        • Антивибрационная система
        • Тормоз цепи
        • Помпа подкачки топлива (праймер)
        • Блокировка от случайного запуска
        • Регулируемая система смазки цепи
        • Стальной зубчатый упор