Электрическая цепная пила Bosch AKE 35-19 S 0.600.836.E03
Арт. X19039578
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Мощность, Вт
|1900
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Длина шины, дюйм
|14
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Количество звеньев, шт
|52
- Электрическая цепная пила Bosch AKE 35-19 S 0.600.836.E03 предназначена для распиливания древесины в бытовых условиях. Оснащается мощным двигателем 1.9 кВт. Отличная балансировка и небольшой вес обеспечивают комфорт при работе в любом положении. Пила питается от электросети и не выделяет вредных газов, что позволяет работать с ней в закрытом помещении.
Преимущества
- Малый уровень шума и вибрации
- Инерционный тормоз цепи, мгновенно останавливающий цепь при отдаче
- Удобная дополнительная рукоятка
- Сбалансированный центр тяжести для удобной работы в любом положении
- Автоматическая смазка цепи
- Высокая скорость вращения цепи