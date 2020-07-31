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Электрическая цепная пила Bosch AKE 35-19 S 0.600.836.E03
4.6
5
Найти аналог
Электрические цепные пилы
    Электрическая цепная пила Bosch AKE 35-19 S 0.600.836.E03
    Арт. X19039578
    4.6
    5
    Электрическая цепная пила Bosch AKE 35-19 S 0.600.836.E03

      Электрическая цепная пила Bosch AKE 35-19 S 0.600.836.E03

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X19039578
      4.6
      5

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, Вт
      		1900
      Длина шины, дюйм
      		14
      Количество звеньев, шт
      		52
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электрическая цепная пила Bosch AKE 35-19 S 0.600.836.E03 предназначена для распиливания древесины в бытовых условиях. Оснащается мощным двигателем 1.9 кВт. Отличная балансировка и небольшой вес обеспечивают комфорт при работе в любом положении. Пила питается от электросети и не выделяет вредных газов, что позволяет работать с ней в закрытом помещении.

        Преимущества 

        • Малый уровень шума и вибрации
        • Инерционный тормоз цепи, мгновенно останавливающий цепь при отдаче
        • Удобная дополнительная рукоятка
        • Сбалансированный центр тяжести для удобной работы в любом положении
        • Автоматическая смазка цепи
        • Высокая скорость вращения цепи