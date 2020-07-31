Преимущества

Малый уровень шума и вибрации

Инерционный тормоз цепи, мгновенно останавливающий цепь при отдаче

Удобная дополнительная рукоятка

Сбалансированный центр тяжести для удобной работы в любом положении

Автоматическая смазка цепи

Высокая скорость вращения цепи

Электрическая цепная пила Bosch AKE 35-19 S 0.600.836.E03 предназначена для распиливания древесины в бытовых условиях. Оснащается мощным двигателем 1.9 кВт. Отличная балансировка и небольшой вес обеспечивают комфорт при работе в любом положении. Пила питается от электросети и не выделяет вредных газов, что позволяет работать с ней в закрытом помещении.