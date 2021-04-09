Преимущества

Сбалансированный центр тяжести

Высококачественные герметизированные шарикоподшипники увеличивают надежность

Редуктор с непрерывной смазкой, не нуждающийся в обслуживании длительное время

Удобные прорезиненные рукоятки

Автоматическая смазка пильной гарнитуры

Шнур - 0.5 м

Цепная электрическая пила Makita UC4530A/05M - профессиональный инструмент с мощным двигателем 2 кВт, адаптированный для продолжительных работ с высокими нагрузками. Основная область применения - распиливание древесины, заготовка дров, обрезка сучьев. Благодаря отсутствию вредных выхлопов, пилу можно использовать в помещении. Цепь натягивается быстро и без использования дополнительного инструмента.