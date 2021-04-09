Цепная электрическая пила Makita UC4530A/05M
Арт. Х145203
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Румыния
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Родина бренда
|Япония
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Мощность, Вт
|2000
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Длина шины, дюйм
|16
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Количество звеньев, шт
|62
- Цепная электрическая пила Makita UC4530A/05M - профессиональный инструмент с мощным двигателем 2 кВт, адаптированный для продолжительных работ с высокими нагрузками. Основная область применения - распиливание древесины, заготовка дров, обрезка сучьев. Благодаря отсутствию вредных выхлопов, пилу можно использовать в помещении. Цепь натягивается быстро и без использования дополнительного инструмента.
Преимущества
- Сбалансированный центр тяжести
- Высококачественные герметизированные шарикоподшипники увеличивают надежность
- Редуктор с непрерывной смазкой, не нуждающийся в обслуживании длительное время
- Удобные прорезиненные рукоятки
- Автоматическая смазка пильной гарнитуры
- Шнур - 0.5 м