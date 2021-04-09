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Цепная электрическая пила Makita UC4530A/05M
4.3
7
Найти аналог
Электрические цепные пилы
    Цепная электрическая пила Makita UC4530A/05M
    Арт. Х145203
    4.3
    7
    Цепная электрическая пила Makita UC4530A/05M
    Цепная электрическая пила Makita UC4530A/05M
    Цепная электрическая пила Makita UC4530A/05M
    Цепная электрическая пила Makita UC4530A/05M
      Цепная электрическая пила Makita UC4530A/05M
      Цепная электрическая пила Makita UC4530A/05M
      Цепная электрическая пила Makita UC4530A/05M
      Цепная электрическая пила Makita UC4530A/05M

      Цепная электрическая пила Makita UC4530A/05M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х145203
      4.3
      7

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Румыния
      Родина бренда
      		Япония
      Мощность, Вт
      		2000
      Длина шины, дюйм
      		16
      Количество звеньев, шт
      		62
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Цепная электрическая пила Makita UC4530A/05M - профессиональный инструмент с мощным двигателем 2 кВт, адаптированный для продолжительных работ с высокими нагрузками. Основная область применения - распиливание древесины, заготовка дров, обрезка сучьев. Благодаря отсутствию вредных выхлопов, пилу можно использовать в помещении. Цепь натягивается быстро и без использования дополнительного инструмента.

        Преимущества

        • Сбалансированный центр тяжести
        • Высококачественные герметизированные шарикоподшипники увеличивают надежность
        • Редуктор с непрерывной смазкой, не нуждающийся в обслуживании длительное время
        • Удобные прорезиненные рукоятки
        • Автоматическая смазка пильной гарнитуры
        • Шнур - 0.5 м