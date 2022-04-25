Монтажный пистолет 1901001 (310 мл)
Арт. Х130833124
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Подходит для
|для герметика
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Материал рукояти
|металл
- Пистолет для герметиков изготовлен из высококачественной стали с нанесением специального защитного слоя, защищающим от коррозии, что гарантирует долгий срок службы. Пистолет необходим для точного и удобного нанесения герметика на обрабатываемую поверхность. Без этих инструментов просто не обойтись, если нужно заделывать трещины и щели, уплотнять стыки при монтаже окон и дверей, устанавливать сантехнику, проводить утепление дома.
Преимущества
- Применяется для выдавливания герметиков и иных клеевых составов из стандартных картриджей
- Имеет усиленный металлический корпус и гладкий шестигранный шток