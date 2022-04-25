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Монтажный пистолет 1901001 (310 мл)
5.0
2
Найти аналог
Ручные пистолеты для герметика
    Монтажный пистолет 1901001 (310 мл)
    Арт. Х130833124
    5.0
    2
    Монтажный пистолет 1901001 (310 мл)

      Монтажный пистолет 1901001 (310 мл)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х130833124
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лакра
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Подходит для
      		для герметика
      Материал рукояти
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пистолет для герметиков изготовлен из высококачественной стали с нанесением специального защитного слоя, защищающим от коррозии, что гарантирует долгий срок службы. Пистолет необходим для точного и удобного нанесения герметика на обрабатываемую поверхность. Без этих инструментов просто не обойтись, если нужно заделывать трещины и щели, уплотнять стыки при монтаже окон и дверей, устанавливать сантехнику, проводить утепление дома. 

        Преимущества

        • Применяется для выдавливания герметиков и иных клеевых составов из стандартных картриджей
        • Имеет усиленный металлический корпус и гладкий шестигранный шток